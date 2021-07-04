واستمرت الدورة التدريبية التي اطلق عليها اسم الشهيدة "دينيز بوايرز" لمدة 7 أيام على التوالي، بهدف تعريف زوجات وأمهات وأخوات الشهداء بحقيقة المرأة، وكيفية تمكينها لتتمكن من الوقوف في وجه مخططات العدو المستهدفة للمرأة وحريتها، وذلك في مزار الشهيد دليل ساروخان بمدينة قامشلو.

الإدارية في لجنة المرأة لمجلس عوائل الشهداء في مدينة قامشلو، نجاح سعيد قالت: "نحتاج بشكل مستمر إلى دورات تدريبية تغني فكرنا أكثر وتتقدم بنا نحو الأفضل، سواء كان من الناحية السياسية أو غيرها حتى نتمكن من تحقيق العديد من الإنجازات والانتصارات في كفاحنا".

وبينت نجاح سعيد أن الدورة التدريبية التي خضعن لها أفادتهن بشكل كبير حول كيفية فهم المرأة وفكرها ودور المرأة في تنمية المجتمع ومقارنة ما حققته المرأة في الوقت الراهن مع سابقها.

وأكدت نجاح سعيد أنهن كنساء سيستمرن في السير على خطاء شهيدات الحرية أمثال دينيز بويراز، وسيكافحن ويقاومن حتى يحققن ما كان يصبو إليه شهيدات الحرية.

ANHA