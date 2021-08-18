اختتام فعالية معرض كتب القائد أوجلان في منبج

وافتتح اتحاد المرأة الشابة في مدينة منبج وريفها، يوم أمس، معرض كتب القائد عبدالله أوجلان تحت الشعار "لنتحد وننتقم وندحر الاحتلال" بحضور الأهالي وأعضاء مؤسسات المدينة.

وفي يومه الثاني، زار المعرض الأهالي والشبيبة ومؤسسات المرأة والمجالس المحلية ومجالس الخطين الغربي والشرقي في المدينة، بالإضافة إلى عناصر من قوى الأمن الداخلي والمجلس العسكري.

وأثناء الزيارة، تجول الحاضرون في المعرض للاطلاع على الكتب.

ويضم المعرض عدداً من كتب القائد عبدالله أوجلان وهي: "الكونفدرالية والمجتمع الأخلاقي والسياسي، ورسائل الأمل، وكيف نعيش، وحريتك وحريتي، وقضية التحرر الوطني الكردستاني وطريق الحل، وأورفا التاريخ والقدسية واللغة، ودرّر الكلام، ومانفيستو الحضارة الديمقراطية".

هذا ويختتم معرض اتحاد المرأة الشابة في منبج، اليوم.

(س ع/س و)

ANHA