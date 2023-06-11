اختتام فعالية خيمة الاعتصام المنددة بتمديد حظر اللقاء مع القائد عبد الله أوجلان

نصبت خيمة الاعتصام، أمس، في ساحة بلدية الشعب في بلدة الصعوة بريف دير الزور الغربي من قبل حركة الشبيبة الثورية السورية ومجلس المنطقة الغربية بدير الزور، حيث توافد إليها اليوم، في يومها الثاني ممثلو اللجان في مجلس دير الزور المدني وممثلو الأحزاب السياسية وممثلي المؤسسات العسكرية وعدد كبير من أهالي ووجهاء المنطقة.

واختتمت فعاليات خيمة الاعتصام المنددة بتمديد حظر لقاء القائد بعائلته وموكليه، ببيان ختامي ألقاه عضو حركة الشبيبة، أحمد السلطان.

جاء في مستهل البيان: "بعد الاعتصام لمدة ٤٨ ساعة للمطالبة بحرية القائد عبد الله أوجلان نختتم اليوم خيمة الاعتصام".

وأضاف: "تحت شعار "من أجل حرية القائد آبو جسدياً انصروا معركة الحرية" وباسم حركة الشبيبة الثورية واتحاد المرأة الشابة والمنطقة الغربية بدير الزور نرفض الاعتداءات التركية على شخص القائد عبد الله أوجلان والعزلة المفروضة عليه"

وأوضح البيان أن: "الدولة التركية في فرضها للعزلة تحاول النيل من إرادة الشعوب، لكن مقاومة القائد عبد الله أوجلان وإرادة الشعوب ونضال قوات الدفاع الشعبي (الكريلا) في جبال كردستان أقوى من الفاشية التركية وأقوى من أسوار إمرالي وهذه الإرادة والإصرار الذي يتحلى به شعب شمال وشرق سوريا، قادر على كسر أنف الدولة التركية وحلفائها".

وأردف: "نجدد العهد مع القائد على النضال في سبيل حريته الجسدية وحرية الشعوب، وسننظم أنفسنا من جديد وسنسير على نهج الشهداء حتى تحرير القائد عبد الله أوجلان الذي لا يحق لأي مخلوق احتجاز هذا الفيلسوف العظيم".

واختتم البيان: "فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان أصبحت منارة، وثورة القائد (..) أصبحت اليوم مصدر طاقة للشعوب وفلسفته أصبحت دستوراً يجتمع عليه شعب المنطقة التي أرادت الحياة الحرة وعلى النضال في سبيل حرية القائد عبد الله أوجلان الجسدية".

(ع ع/س ر)

ANHA