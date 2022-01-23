اختتام فعالية المكتبة الجوالة المطالبة بالحرية الجسدية للقائد أوجلان في يومها السابع

أُطلقت حركة الشبيبة الثورية السورية الفعالية في إطار حملة "هلّموا إلى معركة الحرية" المطالبة بالحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان ومبادرة "العدالة من أجل الكرد" لإزالة اسم حزب العمال الكردستاني من "قائمة الإرهاب".

تجوّلت المكتبة في جميع مدن إقليم الجزيرة والعديد من نواحيها وبلداتها خلال 7 أيام، ولاقت صدىً واهتماماً واسعاً في كل مكان.

واختتمت المكتبة الجوالة في يومها الأخير فعالياتها بنجاحٍ في تل تمر، وألقى جان علوي، بياناً باسم حركة الشبيبة الثورية السورية.

ونصّ البيان على:

"من هنا في تل تمر، نحن اللجنة التحضيرية وحركة الشبيبة الثورية نختتم فعالية المكتبة الجوالة هنا. لقد أطلقنا هذه الفعالية في ١٦ من كانون الثاني الجاري في إطار حملة "حان وقت الحرية، هلّموا إلى معركة الحرية" وتجولنا في مدن إقليم الجزيرة مدينةً مدينة لقد انطلقنا من عامودا إلى مدينة ديرك. وانتقلنا من مدينة ديرك إلى تل تمر ونختتمها هنا. الهدف من الفعالية هو نشر فكر القائد آبو والمشاركة في حملة إزالة اسم حزب العمال الكردستاني من 'قائمة الإرهاب' نحن في حركة الشبيبة الثورية نقول إن حزب العمال الكردستاني هو الوجود، وهو الشعب. لقد أسس حزب العمال الكردستاني خط حرية الشعوب ولن نقبل وجوده على يوماً.

سنّنظم الفعاليات بشكلٍ دائمٍ، وسنناضل على الدوام حتى نصل لهدفنا الأساسي ألا وهو تحقيق الحرية الجسدية للقائد آبو وإزالة اسم حزب العمال الكردستاني من 'قائمة الإرهاب'.

وفي الختام نقول فليحيا حزب العمال الكردستاني وليحيا القائد آبو".

(ر)

ANHA