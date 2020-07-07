اختتام فعالية الأسبوع الفني لحركة الهلال الذهبي  

قدمت حركة الهلال الذهبي على مدار 8 أيام متتالية فعاليات الأسبوع الفني التي أقامتها في مقاطعة الشهباء، ونظمت اليوم فعالية اليوم الأخير والتي بدأت بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء.

ثم قدمت العضوة في اتحاد المثقفين أفين محمد فقرة شعرية، تلاها تقديم فرقة الشهيد برجم بعض الأغاني الثورية.

تلتها تقديم العازفتين رومينا سيدو وجودي محمد فقرة بالعزف على آلة الكمان.

فيما قدمت فرقة فيان صوران فقرة راقصة تعبيرية عن حرية المرأة ومناهضة العنف ضد المرأة.

كما قدمت فرقة الشهيدة روناهي للأطفال فقرة للرقص الفلكلوري.

وغنت فرقة شهيدة هيفا أغاني فلكلورية، كما ألقت العضوة في اتحاد المثقفين أمل عمر قصيدة شعرية.

واختتمت الفعالية بتقديم فرقة الشهيدة روهيندا أغاني عن الطفولة.

(كروب/ل)

ANHA