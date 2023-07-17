اختتام فعالية الاعتصام بالتأكيد على مواصلة النضال من أجل حرية القائد عبدالله أوجلان

وتوافد الأهالي وممثلين عن والمؤسسات المدنية والأحزاب السياسية والشخصيات المستقلة، ووجهاء العشائر إلى الخيمة للمشاركة في فعالية الاعتصام تنديدات بالتهديدات التي طالت القائد عبد الله أوجلان، والتأكيد على استمرار المقاومة.

وبدأت الفعالية بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء، تلاها كلمة عضوة منسقية مؤتمر ستار فهيمة حمو التي أكدت على السير في نهج القائد آبو، وأضافت "بفكره وفلسفته استطعنا أن نؤسس وننظم صفوفنا وندحر المرتزقة من حينا، ولدينا مسيرة طويلة من النضال سنختمها بالانتصار وبتحقيق الحرية الجسدية لقائدنا".

بدورها تحدثت الإدارية في مكتب العلاقات لحزب الاتحاد الديمقراطي، عائشة حسو عن مقاومة 14 تموز، وثورة 19 تموز "ثورة الـ 19 من تموز، أثبتت نفسها وسط الأزمة السورية، وأصبحت ثورة عالمية، إنها الثورة المبنية على أساس مقاومة السجون، وأيضاً على مقاومة القائد عبد الله أوجلان في إمرالي".

وتطرقت عائشة لوضع القائد عبد الله أوجلان وقالت: "اليوم قائدنا يتعرض لعزلة مشددة، وتركيا عبر إرساله تهديدات له تود ارتكاب المزيد من الإبادة بحق الكرد والشعب الملتف حول فكره وفلسفته".

أما الأمين العام لحزب التغيير والنهضة، مصطفى القلعجي، فبيّن: "إن ما قدمه القائد عبد الله أوجلان، من فكر وفلسفة ونظريات التي تهم شعوب المنطقة كانت السبب وراء تآمر الجميع عليه".

وصف قلعجي تركيا على أنها أكثر الدول التي تضرب عرض الحائط بحقوق الإنسان وقال: "أنها أكثر الدول تعدياً على حقوق الآخرين بما في ذلك الدول المجاورة وأوضح دليل على ذلك اعتدائها المتكرر على الأراضي السورية بقصد قضمها وضمها".

وتخلل فعالية الاعتصام تقديم عروض غنائية من قِبل فرقة الشهيدة فاجين التابعة لحركة الهلال الذهبي، وعرض سنفزيون حول مقاومة السجون ونضال القائد عبد الله أوجلان في إمرالي.

وانتهت فعاليات الاعتصام ببيان ختام قرأ باللغتين العربية من قِبل عضوة منسقية مؤتمر ستار، أليف حسن وباللغة الكردية من قِبل الإري في لجنة العلاقات في حزب الاتحاد الديمقراطي منان جعفر.

وأكد البيان على " استمرار العمل والنضال الدؤوب حتى نرتقي إلى مستوى مقاومة القائد العظيم عبد الله أوجلان ونكون لائقين لتاريخه النضالي ولن نكتفي بكسر التجريد بل نعاهد القائد على تحطيم نظام إمرالي لأن حرية القائد الجسدية هي من أولويات كفاحنا لأن حرية القائد آبو هي ضمان حرية الشعوب قاطبة".

(ن ش/ك)

ANHA