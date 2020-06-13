اختتام فعاليّة خيمة استذكار الشاب باريش جاكان بمجموعة من العروض المسرحيّة والغنائيّة

وأطلقت حركة الشبيبة الثورية بالتنسيق مع مركز خابور للثقافة والفن في مدينة الحسكة في 10 حزيران الجاري سلسلة فعاليات ثقافية وفنية تحت شعار "الهجوم على باريش جاكان هو هجوم على اللغة والثقافة الكردية", تنديداً بمقتل الشاب الكردي باريش جاكان على يد الفاشيين الأتراك بسبب استماعه إلى الأغاني الكردية.

واختتمت اليوم, بتقديم مجموعة من الأغاني الفلكلورية الكردية وعروض مسرحية قدّمتها فرق فنية تابعة لمركز الثقافة والفن في ناحية درباسية.

وقدّمت فرقة الشهيدة هيفي عرضاً مسرحياً حول جرائم الدولة التركية في المناطق المحتلّة, كما قدّمت فرقة الشهيدة زيلان فقرات غنائية فلكلورية كردية.

وانتهت الفعالية بترديد المشاركين شعارات تحيّي القائد عبد الله أوجلان وشعارات تمجّد الشهداء, وعقد حلقات من الدبكة الفلكلورية.

(ج إ- ب ر/ك)

ANHA