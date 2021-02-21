اختتام فعاليّات المنتدى الحواريّ في اليوم العالمي للغة الأمّ بجملة قرارات

بمناسبة اليوم العالمي للغة الأم عقدت هيئة التربية والتعليم في شمال وشرق سوريا منتدىً حواريّاً ناقشت فيه محورين أساسيّين؛ الأوّل هو الحقّ في التعليم باللّغة الأم، أمّا المحور الثاني فكان التّعليم متعدّد اللغات والثقافات في نظام التعليم بشمال وشرق سوريا.

وبعد مناقشة المحورين الرئيسين لهذا المنتدى، اختتم المنتدى الحواريّ بجملة قرارات أهمّها:

- نعارض الأنظمة الشمولية والاستبدادية مع حقّ الشعوب بالتعلم بلغاتها.

- ضرورة اعتماد الأمم المتحدة آليات جديدة في اتّخاذ القرارات والتوصيات تأخذ بعين الاعتبار رأي ومصالح الشعوب وليس الدول.

- أن يكون لتوصيات الأمم المتحدة في هذا المجال طابع الإلزام وإيجاد آليّات لضمان التنفيذ.

- أن تقوم المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدنيّ بدور فعّال في دعم مشاريع مؤسسات التعليم باللّغة الأم.

- إتاحة مناهج تعليمية ومواد دراسية داعمة باللغة الأم للمكوّنات.

- الإشادة بتجربة الإدارة الذاتية في هذا المجال وضرورة العمل على دعمها وتطويرها.

- ضرورة التنسيق مع الهيئات القانونية والمدنية بتشكيل جبهة عريضة تعزّز من حقوق الأقليات والإثنيات في مجال اللغة.

( كروب/إ)

ANHA