اختتام فعاليات واحتفالات 8 آذار في شمال وشرق سوريا بتقديم فقرات غنائية وفلكلورية

وانطلقت في ساعات صباح اليوم احتفاليات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في مناطق شمال وشرق سوريا، ففي مقاطعة قامشلو نظمت عدة احتفاليات منها احتفالية في ناحية عامودا نظمت في قرية كري موزا، و في ناحية تربه سبيه نظمت في سد مزكفت، وفي ناحية ديرك نظمت في ملعب ديرك، بالإضافة إلى احتفالية في مقاطعة الشهباء، وأخرى في مدينة حلب.

وجميع الاحتفاليات شهدت إقبالاً كبيراً من النساء وهن مرتديات زيهن الكردي ورافعات أعلام وحدات حماية المرأة و أعلام مؤتمر ستار و صور الشهيدات، و تم فيها إلقاء الكلمات و تقديم فقرات غنائية

عامودا

بدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت، تلاها إلقاء كلمة من قبل العضوة في مؤتمر ستار منور خالد التي هنأت كافة النساء بيوم الثامن من آذار، وقالت:" نبارك الثامن من آذار على قائد الإنسانية عبدالله أوجلان الذي لولاه لما وصلت المرأة إلى هذه المرحلة، وكافة النساء الطليعيات اللواتي نفضن عن أنفسهن غبار العبودية و لم يرضخن لظلم الأنظمة السلطوية والذهنية الأبوية التي كبلت المرأة لعقود".

ومن ثم قرأت المقاتلة في صفوف وحدات حماية المرأة زيلان أوركيش رسالة باسم القيادة العامة لوحدات حماية المرأة قالت فيها:" رسالة الثامن من آذار إلى كافة النساء اللواتي ناضلن من أجل الحرية والسلام والأمن والأمان وحب الوطن نبارك يوم الثامن من آذار عليكن، نناضل من أجل هذه المبادئ المذكورة آنفاً وشعارنا لن نستسلم أبداً، نحن هنا وهنا الحرية، السلام، المحبة، الياسمين".

فيما قدمت العديد من الفرق الفنية فقرات من الأغاني الفلكلورية بالإضافة إلى تقديم عدد من الفرق فقرات من الدبكة الفلكلورية ومنها فرقة المرأة الشابة التابعة لمركز هوري للثقافة والفن بناحية عامودا، فرقة الشهيدة مزكين، فرقة أكري، فرقة الشهيدة ديلان للرقص الفلكلوري، فرقة جينولوجيا للنساء الأمميات، فرقة الشهيدة زيلان التابعة للمركز الثقافي للدرباسية، إضافة إلى تقديم الشاعر فرهاد مردي مقطوعات شعرية.

قامشلو

وفي مدينة قامشلو بدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت من قبل الحاضرين تلاها إلقاء كلمة من قبل العضوة في مؤتمر ستار منيجة حيدر والتي باركت بدورها اليوم العالمي للمرأة على جميع نساء العالم وكذلك على جميع النساء في ساحات القتال والنساء المناضلات في السجون.

كما عاهدت منيجة القائد عبدالله أوجلان بهذه المناسبة بتصعيد نضالهن و الاستمرار على خطا المقاومة، متخذات فكر وفلسفة القائد نهجاً لهن في إفشال المؤامرات التي تستهدف المرأة.

وتلا ذلك إلقاء كلمة باسم وحدات حماية المرأة ألقتها القيادية روج ديفرم، والتي باركت بداية يوم 8 آذار على جميع النساء المناضلات من أجل الحرية والسلام والأمن والعدالة، وقالت: "تتالت العهود التي انتفضت فيها المرأة ضد الذهنية الذكورية ودساتيرها وقوانينها التي تسحق أمانيها وتطلعاتها، مطالبة بالتغيير الذي سيضع للعالم موازين منصفة وسينشر السلام أينما حل الدمار، حيث حملت النسوة على مدار الحقب الخبز والورد في إشارة للعالم إلى حق الحياة والعيش الكريم دون تمييز".

وتلا ذلك تقديم عروض موسيقية وغنائية من قبل فرقة الشهيدة ساكينة وفرقة بالة وفرقة بوطان وفرقة كوليلك روج آفا التابعة لحركة الثقافة والفن في إقليم الجزيرة.

احتفالية ديرك وريفها

وفي احتفالية ديرك ألقت الإدارية في مؤتمر ستار في ناحية ديرك وصفة مراد كلمة قالت فيها :"إن نضال المرأة في شمال وشرق سوريا أثبت لنساء العالم أجمع بأن المرأة حملت لواء التضحية والفداء وأثبتت قوتها في كافة الميادين من الناحية العسكرية والسياسية وجميع المجالات الأخرى".

وبدورها تحدثت الإدارية في مؤتمر ستار ديرك شادية اليوسف وقالت: "بأن المرأة في عيدها رسمت لوحة مشرقة الألوان بخيوط أنثوية لطيفة، حماها الله بالرقة والجمال، والتضحية في الإرادة والتصميم لأن المرأة هي الحياة".

وبدورها تحدثت مسؤولة معهد اولف تاو للغة السريانية ريم إسرائيل وهنأت جميع نساء العالم بهذه المناسبة التي تشرح الصدور وتبعث الأمل والطمأنينة لجميع النساء اللواتي كن محرومات من أبسط حقوقهن".

وتابعت ريم" إن تضحيات المرأة في شمال وشرق سوريا أصبحت مثالاً يحتذى به لدى جميع نساء العالم والتي سطرت أروع ملاحم البطولة والتضحية والفداء".

وبدورها قرأت غادة ديرك القيادية في وحدات حماية المرأة في ديرك رسالة القيادة العامة لوحدات حماية المرأة والتي أشارت فيها " إن وحدات حماية المرأة لم ولن تهدأ حتى تحرير جميع المناطق المحتلة وتحرير النساء المختطفات والوقوف في وجه جميع الهجمات التي تشنها الفاشية التركية".

وبعد الانتهاء من الكلمات قدمت فرقة جودي التابعة لمركز دجلة للثقافة والفن وفرقة منطقة كوجرات وفرقة مخيم نوروز وفرقة إنانا السريانية عدداً من الأغاني الثورية والفلكلورية، فيما قدمت فرقة كفانا زيرين التابعة لمقاطعة الشهباء بعض الفقرات الغنائية.

احتفالية تربه سبيه وتل حميس

وفي احتفالية تربه سبيه ألقت الإدارية في مؤتمر ستار كلارا اديسا كلمة أشارت من خلالها إلى مشاركة كافة المكونات اليوم معاً في اليوم العالمي للمرأة مؤكدة بأن :"التاريخ يكتب بيد نساء شمال وشرق سوريا من خلال نضالهن وثورتهن التي باتت رمزاً للعالم أجمع ".

وبدورها ألقت القيادية في وحدات حماية المرأة برفين حسن كلمة نوهت من خلالها إلى أن وحدات حماية المرأة تشكلت للدفاع عن الوطن وحقوق المرأة وبدعم ومساندة الأمهات لهذه الوحدات أصبحت رمزاً من رموز المقاومة في العالم .

كما وألقت الإدارية في مؤتمر ستار بناحية تل حميس جوزة الحاصود كلمت بينت من خلالها أن المرأة اليوم في شمال وشرق سوريا استطاعت أن تكون إدارية في المجتمع وقيادية في الجبهات العسكرية بفضل فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان.

بعدها ألقت العديد من الفرق الموسيقية والفنانين الأغاني وعقدت على وقعها حلقات الدبكة منها فرقة لورين عرب للدبكة من تل كوجر وفرقة ستيرة زيرين من قامشلو وفرقة جيا قامشلو للدبكة من تل حميس والفنانة نجلاء علي .

وبدورها قدمت فرقة الشهيدة ساكينة للمسرح من تل حميس بعض العروض المسرحية عن العنف والسلطة الذكورية التي كانت تمارس على المرأة قبل انطلاق ثورة شمال وشرق سوريا.

الحسكة

اختتمت فعالية اليوم العالمي للمرأة في مدينة الحسكة بتقديم عدة عروض فنية ومسرحية وغنائية من قبل فرقة "كري ستيرك, وفرقة الشهيدة أرجين, وفرقة المرأة الشابة, وقدمت مسرحية من قبل فرقة تولهدان التابعة لمركز الخابور للثقافة والفن.

الدرباسية

اختتمت فعالية الثامن من آذار في ناحية الدرباسية بتقديم فرقة زيلان التابعة لمركز الثقافة والفن باقة من الأغاني الفلكلورية، تلاها تقديم فرقة خاصة بالمرأة رقصة فلكلورية، وسط عقد حلقات الدبكة من قبل النساء.

حلب

تخلل احتفالية الـ8 من آذار في حي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب تقديم فقرات غنائية ومسرحية والرقص الفلكلوري من قبل الفرق التابعة لمركز جميل هورو للثقافة والفن ومؤتمر ستار.

وقدمت فرقة الشهيدة فاجين، وفرقة الأطفال بعض الفقرات الغنائية الثورية، إلى جانب تقديم العديد من الأغاني الثورية من قبل العضوتين من مركز جميل هورو للثقافة ياسمين كوشان وفاطمة عبدو.

كما عرضت مسرحية تمحور مضمونها حول دور المرأة في ثورة روج آفا وما قدمته من نضال خلال كفاحها.

وقدمت فرقة الشهيدة بارين بعض عروض الرقص الفلكلوري.

وانتهت الاحتفالية بعقد حلقات الدبكة من قبل الحضور على وقع الأغاني الثورية.

الشّهباء

وتجمّع الآلاف من أهالي إقليم عفرين من كرد وعرب وتركمان في قرية علوشة التابعة لناحية الأحداث بمقاطعة الشهباء للمشاركة في الفعالية التي نظّمتها حركة الهلال الذهبي التابعة لهيئة الثقافة والفن لإقليم عفرين بمناسبة حلول عيد المرأة العالمي.

وزيّن مسرح وساحة الاحتفالية بأعلام اتحاد المرأة الحرة وحركة الهلال الذهبي ومؤتمر ستار، وصور الشهيد إيلان كوباني.

بدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت، تلاها إلقاء عدّة كلمات من قبل الإدارية في منسقية مؤتمر ستار لإقليم عفرين وحيدة عبدو، والرئيسة المشتركة لهيئة الشؤون الاجتماعية لإقليم عفرين وردة شيخو.

الكلمات بمجملها باركت عيد المرأة على جميع النساء، وعلى شعب شمال وشرق سوريا وعلى أمّهات وزوجات الشهداء وعلى قائد الشعوب الحرة القائد عبد الله أوجلان.

كما بيّنت الكلمات أنّ فلسفة وفكر القائد عبد الله أوجلان كان له الدور الكبير في تحرير المرأة من الظلم والاستبداد الذي كانت تعيشه منذ قرون.

وأكّدت الكلمات أنّهم: "ماضون على فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان حتّى تحرير كل نساء العالم، وتحرير المناطق المحتلّة من يد الاحتلال التركي ومرتزقته".

وبعدها استمع الأهالي لصوت القائد عبد الله أوجلان الذي يتحدّث عن دور المرأة في قيادة المجتمع.

ثم تمّ تقديم فقرات من الأغاني الفلكلورية والرقص، وعرض مسرحية عن ضرورة تحرير المرأة من الذهنية الذكورية.

ومن ثمّ اختتمت الفعالية بعقد حلقات الدبكة على وقع الأغاني الفلكلوريّة.

الرقة

وفي الرقة، انتهت فعالية الثامن من آذار التي أقيمت في الفرقة 17 الواقعة شمال مدينة الرقة بفقرات من الأغاني والعروض المنوعة.

حيث قدمت كل من الفنانة سيدرا محمد باللغة التركمانية، وهدايات عصمت باللغة الكردية، وياسمين العسكر باللغة العربية، فرقة "وتر" التابعة للثقافة والفن بالرقة أغاني تحاكي التراث الشّعبي ومقاومة المناضلين.

كما قدم عرض دبكة فلكوري قدّمته فرقة "نسائم الفرات" لدير الزور، وفرقة الرقة للفنون الشّعبية قدمت دبكة كردية، وأيضًا ألقيت باقة من الأشعار من قبل أطفال دير الزور تتناول واقع البحث عن الحرية.

ومن مدينتي منبج والرقة قدمت فتيات عرضًا رياضياً "التكواندو".

وتخلل الحفل تكريم مقاتلات مجلس الرقة العسكري إدارة المرأة في الرقة وحزب سوريا المستقبل واتحاد المرأة الشابة، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

(كروب/ل)

ANHA