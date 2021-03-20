اختتام فعاليات نوروز منبج بعروض فنية وأغاني شعبية

وانطلقت صباح اليوم، فعاليات عيد نوروز في مدينة منبج, والتي شارك فيها أعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية في منبج والأحزاب السياسية بالإضافة إلى حضور المئات من أهالي منبج, وذلك في قرية طوق الخليل جنوب غرب منبج في خط المحترق.

وبعد الانتهاء من الكلمات عرضت عدة فرق فنية عروضها، منها فرقة السلام التي قدمت أغاني شعبية وتراثية، ومن ثم فرقة تل حوذان للغناء والدبكة الشعبية، تلاها عرض الفرقة الشركسية لفقرة من الرقص والغناء الشركسي، ثم عرضت عراضة شامية حلبية وقدود حلبية قدمتها فرقة النور.

كما قدم عرض مسرحي بعنوان "ساعدوني" الذي تحدث عن العنف ضد العائلة والمرأة خاصةً، ثم ألقت فرقة الشهيدة هفرين خلف فقرة غنائية غنت فيها الأغاني الثورية والتي تحيي المقاومة والنضال الشعبي.

واختتمت الفعاليات بتقديم عروض غنائية وفنية منها فقرات غنائية لفنانين شعبيين وهم كل من "عبيدة الحاجي، وحسن مستو، ومحمود هلال، ومصطفى أبو الفوز، وعايدة هنداوي" وسط عقد الحضور حلقات الدبكة.

(كروب/ل)

ANHA