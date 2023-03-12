اختتام فعاليات مراسم الذكرى السنوية لانتفاضة 12 آذار.. بفوز منتخب الجزيرة

شهد صباح اليوم، ملعب شهداء 12 اذار، مراسم احياء الذكرى السنوية الـ 19 لانتفاضة الـ 12 من اذار 2004، بمشاركة واسعة، من أهالي إقليم الجزيرة ودير الزور، إضافة الى ممثلي من الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم الجزيرة ومجلس دير الزور المدني، والمئات من ممثلي الأحزاب السياسية والمؤسسات المدنية والدينية والنسائية والشبيبة.

وتضمنت المراسم، كلمات "الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم الجزيرة، الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي لإقليم الجزيرة، طلعت يونس، نائب الرئاسة المشتركة لمجلس دير الزور المدني، فتحي العطوش، الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء بمدينة قامشلو، معصوم حسن، الناطقة باسم مؤتمر ستار، رمزية محمد).

واختتمت مراسم الاحياء، عقب الكلمات، بمباراة ودية جمعت بين منتخب إقليم الجزيرة ومنتخب دير الزور، وانتهت بفوز المستضيف على الضيف بهدفين لهدف واحد، وبمجموعة عروض رياضية متنوعة "كارتيه، تايكوندو".

ويذكر أن مباراة في المناسبة ذاتها، تجمع في التوقيت نفسه بين منتخب الرقة ومنتخب الطبقة على أرضية الملعب البلدي (الأسود).

(ك آأ)

ANHA