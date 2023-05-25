اختتام فعاليات ملتقى الفن التشكيلي بدورته الرابعة في مدينة كوباني

اختتمت فعاليات ملتقى روج آفا للفن التشكيلي بدورته الرابعة، الذي انطلق في مدينة كوباني، وذلك تحت شعار "سنعمل معاً ليكون الفن ربيع القلوب"، ومن المقرر أن تستأنف أعمال الملتقى في مدينة قامشلو على شكل معرض، الثلاثاء المقبل.
الثقافة والفن 2023-05-25T15:53:00 كوباني

فعاليات ملتقى روج آفا الرابع للفن التشكيلي الذي شارك فيه 20 فناناً وفنانة من عموم مناطق شمال وشرق، واستمر في مدينة كوباني مدة 6 أيام، انتهت قبل قليل، وسط التحضير لتوجّه المشاركون إلى مدينة قامشلو، استعداداً لاستئناف أعمال الملتقي ضمن قسمه الثاني الذي سيكون على شكل معرض للفن التشكيلي الثلاثاء المقبل في المدينة.

وخلال الـ 6 أيام التي قضاها الفنانون في مدينة كوباني قاموا برسم عشرات اللوحات، بعدما اختار كل منهم موضوعاً معيناً.

وكرّمت، اليوم، الإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم الفرات الفنانات والفنانين التشكيليين المشاركين في ملتقى روج آفا للفن التشكيلي بدورته الرابعة، المقام في مدينة كوباني.

 (ن ك/د)


إقرأ أيضاً