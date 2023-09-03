اختتام فعاليات مهرجان فن الطفل في كوباني

تحت شعار "الأطفال هم أمل المستقبل الحر" انطلقت في مركز باقي خدو للثقافة والفن في مدينة كوباني يوم أمس السبت، فعاليات مهرجان فن الطفل بدورته السادسة على مستوى إقليم الفرات.

واختتمت فعاليات المهرجان الذي تنظّمه هيئة الثقافة والفن برعاية حركة الهلال الذهبي في شمال وشرق سوريا، والذي شاركت فيه فرق فنيّة عديدة، اليوم.

والفرق التي قدّمت عروضها الفنيّة في اليوم الأول للمهرجان هي: فرقة الشهيدة شيلان، التابعة لحركة الهلال الذهبي، فرقة الشهيدة شيلان للدبكة، التابعة لمركز باقي خدو، فرقة الشهيد مصطفى المسرحيّة، فرقة الشهيدة أسمر الغنائيّة، التابعة لحركة الهلال الذهبي، فرقة ورود المستقبل، فرقة معهد فجين، فرقة الشهيدة ساكينة المسرحية، فرقة الشهيدة بارين الموسيقية، فرقة تيرجين روجي وفرقة الشهيدة دجلة المسرحية.

أمّا الفرق التي قدّمت عروضها الفنية في اليوم الثاني والأخير للمهرجان فهي كل من: فرقة الشهيدة دجلة الموسيقية، فرقة الشهيدة مزكين المسرحية، فرقة الشهيدة مزكين التابعة لحركة الهلال الذهبي، فرقة عين عيسى، فرقة صرين، فرقة روضة زاناف، فرقة الشهيد يكتا المسرحية، فرقة روضة ريماس، فرقة هيئة المرأة وفرقة الدبكات العفرينية، التابعة لمركز باقي خدو للثقافة والفن.

واختتم المهرجان بتوزيع الجوائز على الأطفال المشاركين.

(أ ش/ ر)

ANHA