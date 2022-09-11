اختتام فعاليات مهرجان الطفل في يومه الثاني والأخير

تحت شعار" حماية ثقافة المجتمع تبدأ من الطفولة" بدأت يوم أمس فعاليات المهرجان السابع للطفل في مركز آرام تيكران للثقافة والفن في بلدة رميلان بمقاطعة قامشلو، قدمت خلاله 24 فرقة فنية عروضها من الأغاني والرقص والمسرح.

وفي يومه الأول قدمت الفرق الفنية عروضاً مسرحية وغنائية وعروضاً من الرقص الفلكلوري وسط تشجيع من قبل المئات من أهالي وأطفال ناحية كركي لكي وبلدة رميلان.

وفي اليوم الثاني والأخير قدمت كل من فرق كرباوي وكوليلكين روج آفا، وآفاشين، وأطفال الشهداء، وزهور السلام، وكوليلكن كردستان وبرفا جيا، فقرات غنائية، كما قدّمت فرقتا أطفال تل حميس وعنزي فقرات من الرقص الفلكلوري.

فيما قدمت فرق جيندا وهولير والهلال الذهبي عروضاً مسرحية، لتختتم فعاليات المهرجان السابع للطفل بعقد الأطفال حلقات الدبكة.

(ك-ع/ف)

ANHA