اختتام فعاليات مهرجان السلام الثاني للطفولة في الطبقة

واختتمت مساء أمس فعاليات المهرجان في مركز الثقافة والفن بناحية الجرنية بمشاركة 7 فرق للأطفال من الطبقة والجرنية.

وبدأت فعاليات اليوم الأخير بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً للشهداء، تلاها كلمة ألقاها الرئيس المشترك للجنة الثقافة والفن في الطبقة، علي علايا، الذي رحب بالحضور وأكد أن الهدف الأساس من إقامة المهرجانات وفعاليات الأطفال هو إظهار مدى إيجابية الفن وتأثيره عليهم وعلى والمجتمع ككل.

وشارك في اليوم الأخير فرق "براعم الفرات للغناء الجماعي، أطفال الفرات، أطفال السلام، فرقة غناء التراث الكردي، وفرقة الزهور، فرقة غناء الجرنية وفرقة الجرنية للفنون الشعبية" وتخللها عزف منفرد وفقرات شعرية.

وخلصت جميع الفرق في عروضها إلى ضرورة دعم وتنمية مواهب الأطفال في مجالات الفنون المختلفة، وإلى أهمية تبادل الثقافات بين المكونات، لتختتم فعاليات اليوم الأخير بدعوة جميع الأطفال لمشاركة الفرق في الغناء والرقص.

ويذكر أن المهرجان انطلق في الـ 30 من حزيران المنصرم في مدينة الطبقة واستمر في اليوم الثاني بتقديم العروض في مدينة المنصورة ليختتم أمس فعالياته في الجرنية.

(ع ص/ س ر)

ANHA