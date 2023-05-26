اختتام فعاليات مهرجان الشهيد هوكر للطلبة في الطبقة

وحضر المهرجان ضيوف من كوباني وقامشلو والشهباء ودير الزور والرقة ومنبج وممثلين وممثلات عن الإدارة المدنية الديمقراطية والأحزاب السياسية والمجالس العسكرية ومكاتب ولجان المرأة والحركات الشبابية.

وبدأ المهرجان بالترحيب بالضيوف والمشاركين ودعوتهم للوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء.

تلاها تقديم فقرات فنية وعروض رياضية وقراءات شعرية. كما تم تشكيل فرق لمباريات كرة القدم والطاولة والشطرنج ، بالإضافة إلى مسابقات علمية.

وفي ختام المهرجان تم تكريم الفرق المشاركة والفرق الفائزة في العروض الرياضية لكرة القدم وتقديم الدروع والميدالية الذهبية لكل من فريق الطبقة لكرة القدم الذي تصدر المرتبة الأولى وفريق الرقة في الثانية وتكريم فردي للاعبين كرة الطاولة والشطرنج.

(س ك/ك)

ANHA