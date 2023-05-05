اختتام فعاليات مهرجان الربيع الأول لطلاب السكن الجامعي في جامعة روج آفا

وأطلقت جامعة روج آفا في الـ 3 من شهر أيار الجاري فعاليات مهرجان الربيع الأول لطلاب السكن الجامعي في جامعة روج آفا، وذلك في مبنى الجامعة في مدينة قامشلو.

تضمنت فعاليات اليوم الأول نشاطات رياضية ومسابقة ثقافية، فيما خصصت فعاليات اليوم الثاني لمسابقات في مجال الشعر والموسيقا بالإضافة إلى زيارة مباني السكن الجامعي.

فعالية اليوم الثالث والأخير كانت عبارة عن مسابقة لإعداد المأكولات الشعبية من قبل الطلاب، حيث تم تشكيل 9 مجموعات لأعداد المأكولات ومن تم تحكيم جودة المأكولات من قبل لجنة تتألف من معلمي الجامعة كل من بشير ملا نواف، روجين عبدي وهيفا عبدالله حيث تم وضع علامات بحسب (المظهر الخارجي، الطعم والنظافة).

وقد أعدت كل مجموعة، والتي ضمت طلاباً من مناطق الجزيرة وكوباني وعفرين، وجبتين وفازت ثلاث مجموعات بالمراتب الثلاثة الأولى.

وانتهت الفعالية بتوزيع الجوائز على 19 طالباً وطالباً ممن فازوا في مسابقات الرياضة والأسئلة الثقافية والشعر والموسيقا. كما عقد المشاركون حلقات الدبكة.

(ك)

ANHA