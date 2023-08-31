اختتام فعاليات مهرجان الأدب في مدينة الرقة

وحضر فعاليات المهرجان في يومه الثالث والأخير عدد من الشعراء والكتاب في مدينة الرقة وشمال وشرق سوريا واتحاد المثقفين واتحاد المعلمين.

بعد الوقوف دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء ألقى عضو لجنة الثقافة والفن في مجلس الرقة المدني عبد المجيد خلف محاضرة بعنوان "واقع الرواية في شمال وشرق سوريا"، تطرق من خلالها إلى عتبات النص وهي تتلخص في العنوان ووظيفته وعلاقة العنوان بالمقاطع السردية والغلاف وإشاراته ووظائفه،‏ عدم التركيز على أسلوبية الرواية من حيث إيقاعها والذي يشمل إيقاع الأحداث والأفكار والزمان والمكان والشخصيات ومدى تجلي الشعر في لغة الراوي ودلالات الأسماء في الرواية اسم بطل الراوية, واسم الشخصيات الثانوية ولغة الشخصيات الوجهة الاجتماعية والثقافية والفكرية.

وأضاف عبد المجيد الخلف بأنه في العدد 15من صيف عام 2022 من مجلة شرمولا نشر ملف العدد بيلوغرافيا وقد بلغت الكتب المطبوعة (763) كتاباً (331) كتاباً باللغة العربية (432) كتاباً باللغة الكردية وأكثر الأجناس الأدبية طباعة هو الشعر

ثم ألقيت ندوة حوارية عن المسرح بعنوان "فن كتابة النص المسرحي" أدار الندوة الكاتب جوان عبدال والمحاورون عبد الجابر حبيب وعبد الرزاق أبو هيف وتمحورت حول كتابة النص المسرحي من الفكرة .

جوان عبدال أكد "صراحة من الصعب أن تجد عملاً مسرحياً بهذه السهولة فالمسرح له عناصر؛ ماذا أكتب وماهي الشخصيات الضرورية في المسرحية"، وقال: "فالمسرح ليس مثل القصة القصيرة والرواية فالمسرحية يوجد فيها عدد كبير من الحضور، وبعد ذلك يأتي تحديد الشخصيات والربط بين الشخصيات والأحداث".

متابعاً: "الشخصيات المسرحية هناك شخصيات رئيسة وثانوية وهذه الشخصيات يمثلها ممثل على خشبة المسرح سواء من الواقع أو التاريخ ثم الحبكة أي الترتيب المنطقي والدقيق لهذه القصة فالحبكة يعتمد عليها نجاح النص المسرحي بالإضافة للعناصر الفنية بالإضافة للحوار الذي يعتمد على المسرح."

عبد الرزاق أبو هيف أشار من جانبه إلى أن النص المسرحي له أنواع؛ المأساة والتراجيديا والكوميديا والتسلية التي تنتهي بالضحك والدراما فالنص المسرحي يكتب ليمثل على خشبة المسرح وله خصائص يجب أن يكون فيه شيء من الغموض. ويبقي بعض التفاصيل لتقبل المتلقي المعلومة، والنص المسرحي أيضاً يكون حكاية هادفة ومرتبطة بالزمان والمكان عبر سلسلة من الروابط المتلاحقة فهو الإيماء الذي يسهل على المخرج

منوهاً: "وتتعدد أنواع النص المسرحي كالمسرحية الغنائية أو الحوارية بالدرجة الأولى ومرفقة بإشارات وتجعله يتفاعل مع الأحداث وغالباً مأتاتي كتابة النص المسرحي من الأساطير عن طريق ربطها بحكاية ضمن إطار زمني ومكاني".

واختتم المهرجان بتكريم الأديب والروائي إبراهيم الخليل والشاعرة فيروز رشك من قبل هيئة الثقافة والفن لشمال وشرق سوريا.

(م خ)

ANHA