اختتام فعاليات مهرجان آمارا بتكريم الفرق المشاركة

وانطلقت فعاليات مهرجان آمارا في 16 تشرين الأول الجاري، تحت شعار "الموزاييك الثقافي غنى، تحول، جمال" واستمرت الفعاليات ثلاثة الأيام، وانتهت اليوم بتوزيع الجوائز.

وأقيمت فعاليات، اليوم، على مسرح جياي كرمينج في مركز حركة الثقافة والفن في ناحية الأحداث في مقاطعة الشهباء بتقديم فقرات فنية وأدبية.

وبدأت فعاليات اليوم بالوقوف دقيقة صمت، ومن ثم ألقى الرئيس المشترك لمجلس مقاطعة الشهباء جمعة كالو كلمة أشار فيها إلى أهمية المهرجان، وأشاد بأهمية إقامة مثل هذه المهرجات في سبيل المحافظة على التراث والثقافية وتطويرها.

ومن جهتها شكرت الإدارية في مجلس عوائل الشهداء في مقاطعة عفرين ربيعة وقاص جميع المساهمين في إعداد وتنظيم المهرجان.

عضوة مجلس اتحاد المرأة الحرة في مقاطعة الشهباء صباح الناصر قالت في كلمتها إن المهرجان فرصة لتعزيز الثقافة والتراث، والتأكيد على التنوع الثقافي في المنطقة.

ومن ثم قدمت فرقتا الشهيد خبات وأوازي شهبا فقرات من الغناء التراثي الكردي، كما قدمت فرقة الشهيد دلشير كفر ناصح للرقص الفلكلوري بعضًا من فقرات الرقص العربي التراثي.

وقدمت فرقة الشهيدة آخين ولات الخاصة بالشابات فقرات من الرقص الفلكلوري الكردي.

وتضمنت فعاليات اليوم الأخير أيضًا تقديم عرض مسرحي بعنوان "حتمًا سننتصر" تناول ظاهرة تزويج القاصرات، وتأثيراته السلبية على المجتمع وعلى الفتاة وعلى الأسرة.

واختتمت فعاليات مهرجان آمارا بتكريم جميع الفرق المشاركة في العروض، بتوزيع دروع تذكارية نُقش عليها شعار المهرجان.

(ك)