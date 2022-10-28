انطلق يوم أمس الخميس، فعاليات مهرجان " الأغنية الأول" في مدينة الطبقة، والذي جاء أيضاً بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس الإدارة المدنية الديمقراطية لمنطقة الطبقة.

وفي اليوم الثاني والأخير من المهرجان، حضره ممثلين وممثلات عن الإدارة المدنية الديمقراطية في الطبقة والمكاتب واللجان التابعة لها والمرأة الشابة والشبيبة الثورية والمئات من الأهالي.

فعاليات اليوم الثاني بدأت بالترحيب بالحضور من قبل عضو مركز الثقافة والفن في الطبقة عامر العناد.

وبعد ذلك قدمت وصلات غنائية من التراث الشعبي للمنطقة باللغتين العربية والكردية، قدمتها فرق الجرنية والطبقة والرقة، وسط تفاعل الحاضرين>

ليختتم المهرجان الذي استمر ليومين متتالين على خشبة مسرح الشهيد مثنى عبد الكريم بتكريم عدد ممن ساهموا في انجاحه وكان لهم بصمة في إقامة المهرجان.

(كروب /سـ)

ANHA