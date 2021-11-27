واختتمت فعاليات المهرجان اليوم بتكريم الفرق المسرحية المشاركة في المهرجان من قبل هيئة الثقافة والفن بإقليم الفرات، وذلك بعد أسبوع من العروض المسرحية على خشبة مركز باقي خدو للثقافة والفن بمدينة كوباني.

وانطلقت فعاليات مهرجان "آرين جدائل السلام" في الـ20 من الشهر الجاري حيث شاركت فيه 7 فرق مسرحية 2منها تتبع لمركز الثقافة والفن بمدينة كوباني والفرق الباقية قدمت من الرقة، والطبقة، ومنبج، وحلب، وعفرين.

وبدأت فعالية اليوم بالوقوف دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء, ثم ألقى الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في إقليم الفرات محمد شاهين كلمة قال فيها: "إنه حدث جديد من نوعه وكانت العروض تتمتع بمستوى عال, ومقاطعة كوباني تمثل أهمية سياسية في العالم لأنها دحرت الإرهاب, ونشكر كل من شارك في هذا المهرجان".

تلتها كلمة نائبة الرئيسة المشتركة لهيئة الثقافة في إقليم الفرات رودين يوسف وقالت فيها: "مهرجان آرين سيكون أساساً وبداية انطلاق للأعمال المسرحية في مدينة كوباني, والمسرح هو نوع من إظهار آلام ومشاعر المجتمع, وفي كل عام سوف نستذكر الشهيدة آرين التي حاربت الإرهاب من خلال تنظيم مثل هذا المهرجان".

ثم تحدث الرئيس المشترك لحركة ميزوبوتاميا للثقافة والفن خليل تعلو وقال: "هذا المهرجان مهم لنا فهو رمز الحرية, ونبارك ولادة حزب العمال الكردستاني في اليوم الذي صادف اختتام المهرجان المسرحي الذي نقل المقاومة بالمسرح, والشي المهم والمميز في هذا المهرجان المسرحي هو حضور الأهالي إلى المسرح".

وبعد الانتهاء من إلقاء الكلمات قدم عددٌ من الفنانين الشعبيين من مناطق مختلفة مواويل وأغاني فلكلورية شعبية.

وفي الختام قدمت اللجنة التحضيرية لمهرجان آرين المسرحي لوحات فخرية وبطاقات لكل من ساهم في هذا المهرجان.

(ج ع/ك)

ANHA