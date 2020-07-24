اختتام فعاليات معرض هركول بإهداء ما يقارب5300 كتاب للمشاركين

انطلقت فعاليات معرض هركول الرابع للكتاب بتاريخ 20 من الشهر الجاري وتكللت أجواء المعرض بالعديد من الفعاليات والمشاركات المتنوعة من قبل دور النشر واتحادات الكتاب والمثقفين ومكاتب على مستوى شمال وشرق سوريا، واستقطب المعرض خلال الايام الخمسة مئات الزوار من مختلف المناطق ومن مختلف المكونات "كرد وعرب وسريان"، ومن كافة الفئات العمرية.

وضمن معرض الشهيد هركول تم عرض صور ضوئية من قبل مركز شوبدارن روجي للثقافة، وقوى الأمن الداخلي ووحدات حماية الشعب، والهلال الأحمر الكردي.

إذ عرض مركز شوبدارن للثقافة العديد من الصور التي تعبر عن العادات والتقاليد الكردية القديمة وعن طبيعة العيش المتواضعة والمليئة بالبساطة والعفوية في الأرياف، وكذلك شاركت بعرض 22 كتاباً، وتعد هذه المشاركة الثالثة لمركز شوبدارن روجي للثقافة في معرض هركول.

وعرض خلال اليومين الثالث والرابع في المعرض 30 صورة لقوات الأمن الداخلي وقوات حماية الشعب، تظهر تفاصيل مقاومتهم ونضالهم أثناء تأديتهم المهام، إذ ركزت الصور على إظهار الدور الكبير والمقاومة التي خاضتها القوى العسكرية أثناء تأديتهم مهمة حماية الشعب من خطر ظهور فيروس كورونا اثناء فترة حظر التجوال، وأثناء سعيهم إلى إخماد الحرائق التي نشبت في الأراضي الزراعية.

وعرض في اليوم الأخير من المعرض صور للهلال الأحمر الكردي أثناء إنقاذهم للمدنيين.

شهد اليوم الأخير من فعاليات معرض الشهيد هركول الرابع للكتاب إقبالاً كثيفاً من قبل الأهالي والمثقفين والكتاب، إذ تم إهداء ما يقارب 5300 كتاب من قبل ست أجنحة ضمن المعرض لكافة المشاركين.

في ختام فعاليات المعرض شكر عضو اللجنة التحضيرية في معرض هركول، عبود مخصو كل من قوات الأمن الداخلي واللجنة الطبية على توليهم لمهام الحماية وحرصهم على سلامة المشاركين.

وقدمت اللجنة التحضيرية صورة للشهيد هركول لوالدته، وأهدوا كتب للأشخاص المشاركين في المعرض منذ أول يوم من انطلاق فعالياته، وطرح اسم ثلاث كتاب ( صالح حيدو- خضر الحمادي- كونه رش) لطباعة كتبهم بدون مقابل، كما كرموا الطفلة رنا عكيد التي كانت تتولى مهمة الإشراف على قسم كتب الأطفال الذي افتتح لأول مرة ضمن المعرض.

وكان من المقرر أن تختتم فعاليات معرض هركول الرابع للكتاب في 25 من الشهر الجاري ولكن نتيجة الظروف الراهنة بعد إعلان هيئة الصحة عن ظهور عدة إصابات بفيروس كورونا في مدينتي ( قامشلو والحسكة) وحرصاً على سلامة المواطنين، قررت اللجنة التحضيرية لمعرض الشهيد هركول الرابع للكتاب اختتام فعالياته اليوم الجمعة بدلاً من السبت.

(ل – س ر/ل)

ANHA