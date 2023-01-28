اختتام فعاليات معرض التكنولوجيا الأول في قامشلو

وافتتح المعرض أمس الجمعة في صالة زانا في مدينة قامشلو بمشاركة 24 شركة ومبدعاً محلياً من شمال وشرق سوريا تحت عنوان "لمواكبة التطور"، ويتكون من 24 جناحاً، عرضت فيها الأدوات التكنولوجية والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية بأنواعها، بالإضافة إلى مشاريع طلاب جامعة روج آفا.

واستمر المعرض في يومه الثاني وسط حضور ملفت، ببرامج وفعاليات متنوعة، كجلسات حوار ومحاضرات ومسابقات وجوائز، بالإضافة إلى فقرات فنية.

وتخلل المعرض جلسة حوار بعنوان "المحفظة الإلكترونية"، دار النقاش فيها حول أهمية المحفظة الإلكترونية والأنظمة الإلكترونية وفوائدها في الحياة. كما تم إلقاء محاضرة من قبل مجموعة طلاب من قسم كلية الميكاترونيك في جامعة روج آفا حول أهم الصعوبات التي يواجهها الطلاب في مشاريعهم وسبل حل هذه الصعاب والتحديات، تلتها جلسة أخرى بعنوان الذكاء الاصطناعي، سلط الضوء فيها على دور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في الحياة.

وفي الختام كرمت الشركة المنظمة للمعرض Rcell ، جميع من شارك في المعرض من الشركات والأشخاص المبدعين، وقوى الأمن الداخلي على مساهمتهم في إنجاح المعرض.

واختتمت فعاليات المعرض بفقرة فنية شاركت فيها فرقة الفنان عماد خلف، بمجموعة أغاني كردية .

(خ ع/ك)

ANHA