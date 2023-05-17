اختتام فعاليات معرض الكتب الكردية في قامشلو

بالتزامن مع يوم اللغة الكردية 15 أيار، نظمت هيئة الثقافة في إقليم الجزيرة المعرض الثاني للكتاب الكردي، تحت شعار "القراء وجود" وذلك في صالة زانا في مدينة قامشلو، واستمر ثلاثة أيام متتالية.

وشارك في المعرض 32 دار نشر ومؤسسة ثقافية واتحادات المثقفين في مختلف مناطق شمال وشرق سوريا، حيث تم عرض نحو 12140 كتاباً باللغة الكردية حول مختلف المواضيع.

وبحسب اللجنة التحضيرية فإن كتابي "ثورة روج ثورة الحرية" كان الأكثر شراء في المعرض.

واختتمت فعاليات المعرض اليوم بتوقيع كتاب بعنوان "الأبجديات الكردية والزردشتية" للكاتب ارشك بارافي.

كما قرأ كل من الشعراء صالح حيدو وعبود مخصو قصائد شعرية، بالإضافة إلى فقرات غنائية قدمها كل من الفنانين جانو حسين وكاوا كالي، وتقديم عرض مسرحي.

ANHA