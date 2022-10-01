اختتام فعاليات كونفرانس مؤتمر ستار بمقاطعة قامشلو بانتخاب مجلس المرأة

تحت شعار" بروح الشهيدة جيان نحمي مكتسبات الثورة ونحقق النصر"، بدأت صباح اليوم، فعاليات الكونفرانس التاسع لمؤتمر ستار في مقاطعة قامشلو بمشاركة 300 مندوبة من مختلف مدن ونواحي وبلدات مقاطعة قامشلو وذلك في مركز ارام تيكران للثقافة والفن في بلدة رميلان.

فعاليات الكونفرانس تضمنت قراءة تعليمات القائد أوجلان حول دور المرأة، وقراءة التقرير التنظيمي السنوي لمؤتمر ستار والنقاش عليه من قبل المشاركات في كونفرانس.

الادارية في اللجنة التحضيرية للكونفرانس والناطقة باسم مؤتمر ستار في مقاطعة قامشلو شاها خليل ،أشارت في لقاء مع وكالتنا إلى : إن الكونفرانس التاسع لمؤتمر ستار في مقاطعة انعقد في ظروف حساسة رغم الهجمات والاستهداف المستمر للمرأة والتي كانت في أخرها شخص الشهيدة زينب ورفيقاتها، وأن انعقاده رسالة للأنظمة المستبدة التي تستهدف نضال النساء.

وأضافت شاها" إن الكونفرانس ينعقد كل عامين مرة وبمشاركة النواحي والبلدات والمدن في مقاطعة قامشلو، وحتى على مستوى شمال وشرق سوريا، وكل المشاركات في هذا الكونفرانس من التنظيمات النسائية وناطقات باسم المجالس والمؤسسات، لتقييم أعمال مؤتمر ستار خلال عامين، وقراءة تعليمات القائد وتعليمات حركة المرأة الحرة وقراءة الأعمال التي تم انجازها ومن ثم انتخاب وتشكيل مجلس لمؤتمر ستار في مقاطعة قامشلو".

وتابعت شاها مهما زاد العدو من الهجمات فأن حركة المرأة تصعد من نضالها وتنظم نفسها ضمن المؤسسات لتوعية المجتمع، ورغم كل الهجمات لن نتراجع عن نضالنا ومقاومتنا في سبيل حرية المرأة.

منوهةً "إن ثورة روجهلات كردستان أشعلتها الشابة الكردية جينا أميني بعد استشهادها من قبل النظام الإيراني بحجة إظهار شعرها والتي تخالف القانون الإيراني حسب زعمهم".

وفي نهاية حديها قالت شاها خليل" إلى إن الحدود المصطنعة التي وضعها المحتلين بين اجزاء كردستان لا يمكن أن تقف في وجه المرأة، مؤكدة بتصعيد النضال حتى تصبح ثورة المرأة مثال لجميع النساء في العالم وتحريرها.

وقالت " ستصبح المرأة رمز الثورة في العالم ضد الأنظمة الفاشية".

هذا واختتمت فعاليات الكونفراس التاسع وبعد انتهاء برنامجه بانتخاب عضوات مجلس المرأة في ستار بمقاطعة قامشلو المؤلف من 15 مندوبة.

(كروب /سـ)

ANHA