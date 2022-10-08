اختتام فعاليات كونفرانس مؤتمر ستار بمقاطعة الحسكة

وتحت شعار "بروح الشهيدة جيان وزينب سنحمي مكتسبات ثورة المرأة ونحقق النصر" انطلقت صباح اليوم فعاليات الكونفرانس التاسع لمؤتمر ستار في مقاطعة الحسكة، بمشاركة 400 عضوة من التنظيمات النسائية في إقليم الجزيرة.

وبعد الوقوف دقيقة صمت، تحدثت عضوة منسقية مؤتمر ستار في روج آفا رمزية محمد عن الوضع السياسي، وقالت في مستهل حديثها: "يعيش العالم حالة أزمة نتيجة النظام الجائر الذي طورته الحداثة الرأسمالية، وإن كلاً من الصناعوية والدول القومية والاحتكار الرأسمالي قد أصبح كابوساً قطع أنفاس البشرية جمعاء".

وأضافت رمزية محمد: "اليوم تئن الإنسانية في كل مكان تحت وطأة هذا النظام الذي يطحن المجتمعات ويمزقها، فيما تعيش الإنسانية أزمة أخلاقية وروحية، وحالة الحرب الدائمة والبطالة والأمراض "الجوع والفقر" هو جشع النظام الرأسمالي الذي يهدف إلى الربح الأكبر ويضحي بكل شيء في سبيله".

وتابعت رمزية محمد: "لا شك أن الوضع السياسي لعب دوراً كبيراً في حياة المرأة وأثر عليها من الناحيتين السلبية والإيجابية وحتى من ناحية استهداف الشخصيات القيادية في حركة المرأة والهجوم على مكتسبات الثورة".

وأنهت رمزية محمد كلمتها بالقول: "بالرغم من النواقص علينا رفع وتيرة النضال المجتمعي للمرأة كخطوة مهمة للحفاظ على ثورة المرأة ولترسيخ مبادئ الحياة الحرة التي تتشكل من أسرة حرة وديمقراطية لبناء مجتمع حر".

وبعد شرح الوضع السياسي تم إهداء دروع تذكارية من قبل هيئة المرأة في شمال وشرق سوريا وأكاديمية المجتمع الديمقراطي ومؤتمر ستار في مقاطعة قامشلو إلى مجلس مؤتمر ستار في مقاطعة الحسكة.

وبعدها تم عرض سنفزيون وقراءة توجيهات القائد عبد الله أوجلان حول قضية المرأة وذلك من قبل الناطقة باسم اللجنة الاجتماعية في مؤتمر ستار في مقاطعة الحسكة نداء الصالح.

تلاها قراءة تقرير نشاطات مؤتمر ستار لمدة عامين من قبل عضوة منسقية مؤتمر ستار في مقاطعة الحسكة ليلاف حسن.

واختتمت فعاليات الكونفرانس التاسع بانتخاب مجلس المرأة في مؤتمر ستار بمقاطعة الحسكة المؤلف من 12 مندوبة.

(كروب/ك)

ANHA