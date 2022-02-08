وقرأ البيان الرئيس المشترك لحركة الشبيبة في منبج وريفها أحمد الجميلي بحضور أعضاء حركة الشبيبة واتحاد المرأة الشابة في منبج, من أمام خيمة الاعتصام في الساحة العامة وسط المدينة.

وجاء في نص البيان ما يلي:

"أقمنا نحن حركة الشبيبة واتحاد المرأة الشابة في منبج هذه الخيمة لجمع التواقيع لإزالة اسم حزب العمال الكردستاني من قائمة الإرهاب, وجمعت خلال أيام نصب الخيمة مئات التواقيع كون أهالي منبج يدركون ويعرفون جيداً أن حزب العمال الكردستاني ليس حزباً إرهابياً على عكس ما تدعيه الدولة الفاشية التركية.

إن الإرهاب متمثل بالدولة التركية التي دائماً تحاول وتسعى لاحتلال المزيد من الأراضي السورية والدول المجاورة لها, وإننا في حركة الشبيبة الثورية واتحاد المرأة الشابة أعلنا في تاريخ 6 شباط 2022 انضمامنا إلى هذه الحملة, وكان ضمن برنامجنا دعوة الإدارات المدنية والمجالس العسكرية والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في منبج للمشاركة.

نعلم جيداً أن تركيا قامت بتصنيف حزب العمال الكردستاني أنه حزب إرهابي لتشريع قتل الكرد والمكونات الأخرى الموجودة داخل تركيا الذين يخرجون لمناهضة العنف الذي تمارسه الدولة التركية بكل الأساليب التي لديها بحقهم.

ومن هنا سنستمر بهذه الحملة حتى بعد نهاية خيمة جمع التواقيع لأيام وأشهر حتى الوصول إلى هدفنا وإزالة اسم حزب العمال الكردستاني من قائمة الإرهاب".

(أ ق/ج)

ANHA