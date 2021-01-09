اختتام فعاليات خيمة الإضراب عن الطعام بالدعوة إلى رفع وتيرة النضال ضد الفاشية

وأصدر مجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات بياناً اليوم أعلن فيه انتهاء فعاليات خيمة الإضراب عن الطعام التي دخلت يومها السابع على التوالي.

وكانت خيمة الإضراب عن الطعام نصبت في ساحة الشهيد عكيد بمدينة كوباني بمبادرة من مجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات وبمشاركة ٣٠ عضواً من أعضاء مجلس عوائل الشهداء في مقاطعة كوباني في إطار مساندة حملة الإضراب عن الطعام التي أطلقها المعتقلون السياسيون في السجون التركية تنديداً بالعزلة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان واعتقال البرلمانية والرئيسة المشتركة لمؤتمر المجتمع الديمقراطي في باكور (شمال) كردستان.

وقرئ البيان من قبل عضوة مجلس عوائل الشهداء في مقاطعة كوباني روناهي حجو باللغة الكردية وعضو إدارة مجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات عارف بالي باللغة العربية بحضور العشرات من أعضاء المجلس والأهالي.

وجاء في البيان:

"منذ وقت طويل يتم فرض العزلة على القائد آبو ويتم منع اللقاء به سواء من محاميه أو عائلته وبسبل عدة ومتنوعة في سبيل الضغط على القائد "آبو" ولتمديد العزلة لفترة أطول، جميع المناضلين البرلمانيين الكرد تم اعتقالهم و زجهم في السجون وممارسة شتى أنواع التعذيب بحقهم في مواجهة العزلة في جميع السجون التركية".

وأضاف البيان "غايتنا من تنظيم هذه الفعالية في كوباني كعوائل الشهداء هي الوقوف إلى جانب المعتقلين الكرد في سجون الفاشية التركية لكسر العزلة عن القائد "آبو" ومساندة فعاليتهم و جميع النشاطات التي يتم تنظيمها ضد الظلم والاضطهاد لأجل ذلك نقول للشعب الكردي و جميع شعوب الشرق الأوسط يجب رفع وتيرة النضال من أجل الإنسانية جمعاء وضد جميع الأنظمة الفاشية المستبدة والدكتاتورية".

وعاهد المشاركون في الفعالية خلال بيانهم برفع "راية الشهداء في جميع الساحات، وتصعيد وتيرة النضال لكسر العزلة وتحرير القائد آبو".

(م ع/ك)

ANHA