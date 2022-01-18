اختتام فعاليات خيمة الاعتصام في مدينة كوباني في يومها الثالث والأخير

وحضر إلى خيمة الاعتصام في يومها الثالث والأخير وفد من ناحيتي صرين وقناية بجميع مؤسساتهما ووفد من مدينة الطبقة, وذلك تنديداً بالهجمات على المدينة وريفها, ورفضهم القاطع لأي هجوم تركي على المنطقة.

وبدأت فعاليات الخيمة التي نظمتها حركة الشبيبة الثورية السورية في الـ 16 من الشهر الجاري بترديد الشعارات المناهضة والمنددة بهجمات الاحتلال التركي على مدينة كوباني وريفها.

واختتمت الفعاليات بالإدلاء ببيان إلى الرأي العام من قبل الناطقة باسم حركة الشبيبة الثورية السورية, هبون محمد, وأوضحت عبر البيان أن هدفهم من نصب هذه الخيمة هو استنكار جرائم الفاشية والاحتلال التركي بحق كوباني وأهلها وشبيبتها.

وأوضحت أن "الهجمات والمجازر التي ترتكبها الفاشية التركية بحق الشعب في كوباني وشبابنا لن تخيفنا, فالعدو هو الذي يخاف من قواتنا وشبابنا لأنهم القوة المدافعة عن هذا الشعب والوطن"

والجدير بالذكر أن فعاليات خيمة الاعتصام بدأت في الـ 16 من الشهر الجاري, واستمرت 3 أيام متتالية، ففي اليوم الأول توافد إلى الخيمة ممثلون عن الإدارة الذاتية لإقليم الفرات من جميع الهيئات والمديريات التابعة لها في مدينة كوباني, وفي اليوم الثاني توافد إلى الخيمة أهالي وأعضاء مؤسسات ناحية شيران, أما في اليوم الثالث والأخير فتوافد إلى الخيمة أهالي منطقة الطبقة وناحيتي صرين وقناية بريف كوباني.

(م أ/ل)

ANHA