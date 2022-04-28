اختتام فعاليات خيمة الاعتصام المنددة بهجمات الاحتلال التركي في منبج

وقرئ البيان من قبل الإدارية في اتحاد المرأة الشابة في منبج سيدانا حنوش، بحضور أعضاء حركة الشبيبة الثورية واتحاد المرأة الشابة في منبج. وقالت:

"باسم حركة الشبيبة الثورية واتحاد المرأة الشابة في منبج وريفها ندين ونستنكر الهجمات الفاشية من قبل الدولة التركية بمساعدة الحزب الديمقراطي الكردستاني على قوات الدفاع الشعبي في (زاب), وإن هذه الهجمات تأتي بشكل متتالٍ على الكريلا من أجل ضرب مشروع الأمة الديمقراطية وأخوة الشعوب.

هذا المشروع الذي يضمن حرية المجتمع وتخليصه من الظلم والعبودية وأن هدفهم من هذه الضربات هو قتل إرادة الإنسان الحر ولكن بفضل فكر القائد عبدالله أوجلان الذي زرع الإرادة والقوة في نفوسنا من أجل حرية المجتمع سيهزمون شر هزيمة كم تمت هزيمتهم في (كاري) والعديد من المناطق الأخرى وأن هجماتهم لن تزيدنا إلا إصراراً.

إن الدول الرأسمالية دائماً تدعي أن حزب العمال الكردستاني حزب إرهابي وكل هذا لأن الحزب بفكر القائد يسعى لتحرير الشعوب من أنظمة السلطة والحداثة الرأسمالية التي تقتل الشعوب بشكل مستمر, وإننا نوجه رسالتنا للعالم أجمع أن من يقتل الشعوب هو الإرهابي ومن يدافع عن حق الشعوب يجب أن يتم دعمه وتكريمه.

وإننا نناشد كافة شعبنا والشبيبة للانضمام إلى النفير العام على أساس حرب الشعب الثورية, ومن وسط مدينة منبج نعاهد شهداءنا الذين قدموا الغالي والنفيس في سبيل حريتنا سنحافظ على مكتسبات الثورة ونسير على طريقهم حتى النصر, وإننا في حركة الشبيبة الثورية واتحاد المرأة الشابة مستمرون في فعالياتنا حتى النصر على الفاشية التركية.

(أق/ل)

ANHA