اختتام فعاليات بطولة الشهيدتين هند وسعدة لكرة القدم في الشدادي

البطولة نظمتها لجنة النشاطات في مجمع الشدادي التربوي في الـ 14 من شهر شباط الماضي، وشارك في التصفيات الأولية ١٣ فريقًا من 13 مدرسة إعدادية.

وتم تقسيم الفرق المشاركة إلى ثلاث مجموعات:

المجموعة الأولى: 'الرشيدية -العوض- الحريري- الحنة '، المجموعة الثانية: 'حرملان- محمد فارس -عبدان- تل الشدادي'، المجموعة الثالثة: 'عدلة -الشيخ عثمان -المشوح- جرمز شمالي وجرمز جنوبي'.

وأوضح مسؤول لجنة النشاطات في مجمع الشدادي حسن الرجا "أن الفرق المتأهلة إلى الدور ربع النهائي لعبت يوم الخميس المصادف 25 من شهر شباط الفائت، وكانت النتائج وفق التالي: الرشيدية وعبدان ٤-٠، عدلة - حرملان ٥-٠، جرمز جنوبي -الحريري ٣-٣، وانتهت بركلات ترجيح ٢-1 لصالح جرمز، تل الشدادي - العوض ٢-٣.

فيما أقيمت يوم الإثنين الفائت مباريات الدور نصف النهائي، حيث لعب فريقي الرشيدية وجرمز في المباراة الأولى، والتي انتهت بفوز الرشيدية بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، وفريقي عدلة والعوض في المباراة الثانية والتي انتهت بفوز فريق عدلة بركلات الترجيح بنتيجة ثلاثة أهداف لهدفين بعد انتهاء الوقت الأصلي بنتيجة ثلاثة أهداف في كل مرمى.

ولفت الرجا إلى أن المباراة النهائية انتهت، اليوم الثلاثاء، بفوز فريق مدرسة الرشيدية على مدرسة عدلة بنتيجة هدفين لهدف بعد مباراة مثيرة شهدت حضورًا جماهيريًّا لافتًا من الطلبة والمدرسين واهالي الشدادي.

وأضاف "قامت اللجنة بتكريم الفريق الحائز على اللقب إضافة إلى الفريق الوصيف".

وأشار الرجا إلى "أن الهدف الرئيس من الدوري هو تنمية مواهب الجيل الناشئ، إضافة إلى تشجيع الطلبة على المشاركة وتقبل مبدأ الفوز والخسارة، فهذه البطولة تشجع وتسعى إلى خلق وعي مجتمعي نظرًا لأهمية الرياضة التي تساهم في بناء العقل السليم، وتوطيد أواصر التعارف بين الطلاب والمدارس على مستوى المنطقة، إضافة إلى انتقاء فريق متكامل من كافة مدارس الشدادي للمشاركة في بطولات على مستوى مقاطعة الحسكة.

(م)

ANHA