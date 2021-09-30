اختتام فعاليات أول دوري للسيدات لكرة القدم في إقليم الفرات

وانطلق دوري السيدات لكرة القدم للمرة الأولى اقليم الفرات في الـ 29 حزيران المنصرم وبمشاركة 7 فرق تنافست على لقب الدوري على ملعب "صداقة كوباني النرويج" في مدينة كوباني، وتوج فريق برخدان باللقب.

ولعب كل فريق 12 مباراة قسمت على مرحلتين، في مرحلة الإياب 6 مباريات وفي مرحلة الذهاب 6، وحددت مدة كل مباراة 50 دقيقة بواقع 25دقيقة لكل شوط، والفرق التي شاركت في الدوري كانت فريق العمال، والوحدة، والتربية، وبرخدان، والفرات، ونسرين وروشين".

وهذه هي المرة الأولى التي يقام فيها دوري خاص بالنساء في إقليم الفرات التي أعطى دفعة معنوية للاعبات المشاركات اللواتي تغلبن على الكثير من العوائق أبرزها العقلية الذكورية التي يتمتع بها المجتمع العشائري في الإقليم.

اللاعبة روهات أفندي إحدى هدافات دوري السيدات عبرت لوكالتنا عن سعادتها لمشاركتها في الدوري وقالت: "رغم مواجهتنا للكثير من الصعوبات في هذا الدوري لكون كرة القدم محصورة في مجتمعنا على الذكور فقط لكن اليوم أصبح للمرأة دوري خاص بها، وتمكنت من كسر قالب العقل الذكوري الذي كان يحاصرها، وأنا كلاعبة أرى هذا الدوري مذهلاً لأنه تمكن من إخراج المرأة للنور، وتحقيق لجزء من حلمها وإثبات نفسها أنها تستطيع فعل ما يفعله الذكور".

وعانت أغلب فرق البطولة من العديد من المشاكل أبرزها أغلب الفرق لا تمتلك مدربين أكاديميين، وكذلك الدعم المادي للأندية كان غائباً بغياب الداعمين الأساسين لهم، وهذا ما اشتكي منه العديد من رؤساء الأندية، ورغم هذه الإمكانيات البسيطة تمكنت أغلب الفرق من التغلب على الصعوبات التي واجهتها.

وبدورهم الحكام كان أيضاً لهم دور في نجاح دوري السيدات لكرة القدم لكنهم تعرضوا للكثير من الانتقادات، ولكنهم برروا تلك الاعتراضات بأن خسارة الفرق هي السبب فمن يخسر دائما يرى في الحكم سبباً للخسارة.

مصطفى خير زادة أحد حكام دوري السيدات لكرة القدم قال بأنه "رغم انطلاق دوري كهذا لأول مرة في إقليم الفرات فالمستوى كان مقبولاً ولكن أتمنى في العام الماضي أن تهتم الفرق بشكل أكبر بفرقهم وخاصه دوري كهذا بحاجة لمدربين أكاديميين وهذا ما تفتقر إليه كل الفرق، ونحن كحكام عانينا طيلة الموسم فأغلب الفرق التي كانت تخسر كانت ترانا السبب في خسارتها ونتمنى من الفرق مساعدتنا لأننا نعمل حسب قوانين كرة القدم وليس حسب مصالحنا الشخصية".

أما لجنة دوري السيدات لكرة القدم في إقليم الفرات التي كان عملها مراقبة المباريات كان لها أيضاً دور مهم في إنجاح الدوري رغم معاناتها في تسير الدوري بسبب قلة أعضاء التي حددت باثنتان فقط، وهذا للعدد قليل حسب قول أعضاء اللجنة وتمنوا أن يكون العدد أكبر من هذا في العام المقبل.

العضوة في لجنة دوري السيدات لكرة القدم في إقليم الفرات ميديا محمد قالت بأن "انطلاق دوري كهذا كانت خطوة رائعة على مستوى إقليم الفرات ورغم الصعوبات التي واجهتنا كلجنة لكنني كنت سعيدة جداً، وأنا أرى بأن سيدات الإقليم يخضن المباريات بروح تنافسية وأتمنى في العام المقبل أن يكون عدد أعضاء اللجنة أكثر من هذا العام ويكون دورهم فعالاً بشكل أكبر".

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ANHA