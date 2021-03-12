اختتام فعاليات استذكار انتفاضة قامشلو بتقديم عروض فنية

وانطلقت صباح اليوم، فعاليات إحياء ذكرى انتفاضة الـ 12من آذار في ذكراها الـ 17، وسط حضور جماهيري كبير لأهالي شمال وشرق سوريا، بعد توافد الآلاف من أهالي إقليم الجزيرة وأهالي مناطق متفرقة من شمال وشرق سوريا "الكرد والعرب والسريان"، وفي مقدمتهم أبناء مناطق دير الزور إلى ملعب شهداء 12 آذار في المدينة.

وشارك في الفعاليات أيضًا ممثلون عن المؤسسات الرسمية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، ومجلس سوريا الديمقراطية، والأحزاب الكردية والعربية والسريانية وقوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب والمرأة.

وتخللت الفعاليات كلمات للإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة، ومؤسسة عوائل الشهداء، وأحزاب الوحدة الوطنية، تلتها مباراة ودية بين منتخبي "الجزيرة ودير الزور"، خرج فيها أصحاب الأرض والمنتخب المضيف، منتخب الجزيرة، فائزًا بهدفين مقابل هدف لمنتخب دير الزور.

كما وتخللها تقديم شباب وناشئي وشباب فريق إقليم الجزيرة عروض للوحات فنون القتال "الكاراتيه".

وقدمت هيئة الشباب والرياضة في إقليم الجزيرة درعًا تذكاريًّا للاتحاد الرياضي في دير الزور، حمل عبارة شكر من الاتحاد الرياضي في إقليم الجزيرة إلى الاتحاد الرياضي في دير الزور، لتختتم الفعاليات بعروض فنية "غنائية، وموسيقية راقصة" لفرقة بوطان التابعة لمركز محمد شيخو للثقافة والفن.

(كروب)

ANHA