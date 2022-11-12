اختتام فعاليات اليوم الثاني من مهرجان روج آفا للثقافة والفن

وافتتح مهرجان روج آفا الثامن لثقافة والفن في قامشلو يومه الثاني، الساعة 11.00 صباحاً بمحاضرة بعنوان "سمات الثقافة الكردية المعاصرة" القاها ملفان رسول، وسط حضور لافت.

ليستمر المهرجان الساعة 16.00 مساءاً بندوة حوارية بعنوان "دور وتأثير الخطاب الثقافي على المجتمع الكردي" ادارها وليد جولي، وشارك فيها د. سليمان الياس و د. آزاد علي و د. فريد سعدون، تم فيها طرح ومناقشة وضع المثقف الكردي وخطابه الثقافي وتأثير الثقافة الكردية بثقافات الشعوب المجاورة، وليتم اغناء المحاضرة بمداخلات من قبل الحاضرين.

وتلتها أمسية قصصية قرأت فيها مجموعة قصص قصيرة من قبل كل من الكتاب قادر عكيد وعدنان مصطفى، ولقمان يوسف وجواني عفدال.

واختتمت فعاليات اليوم الثاني من المهرجان، بعرض فلم سينمائي بعنوان (الضحك الأسود) من اخراج دلجان اوسو، وهو فلم قصير يحاكي قصة اجتماعية يتعرض فيها الطفل للتنمر بين اصدقاءه، بسبب عمل ابيه.

وانطلقت فعاليات مهرجان روج آفا الثامن للثقافة والفن في 11 من الشهر الحالي، وذلك في مقر اتحاد مثقفي روج آفايي كردستان (HRRK) بمدينة قامشلو، بمشاركة 134 أديباً وشاعراً وكاتباً وفناناً تشكيلياً.

وتستمر فعاليات المهرجان حتى 20 تشرين الثاني الجاري وسيتضمن تقديم 4 مسرحيات، و10 أفلام سينمائية قصيرة، وقراءة 75 قصيدة باللغتين الكردية والعربية و25 قصة قصيرة وستعقد 24 ندوة حوارية إلى جانب 7 محاضرات، وسينتهي المهرجان بالإعلان عن جائزة (HRRK) للإبداء لعام 2022.

(خ ع/ك)

ANHA