اختتام فعاليات اليوم الثاني من مهرجان الشهيدة روناهي باور بتقديم عروض فنية

بمشاركة 16 فرقة فنية وفلكلورية انطلق أمس مهرجان الشهيدة روناهي باور في صالة سردم بحي المشيرفة في مدينة الحسكة، بحضور ممثلين عن مكونات شمال وشرق سوريا.

وبدأت فعاليات اليوم الثاني من المهرجان المنعقد تحت شعار "لكل دبكة قصة ولكل قصة تاريخ" بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً للشهداء، وبعدها تم تشكيل لجنة مؤلفة من خمسة أعضاء لتقيّم عروض الفرق العشرة المشاركة في فعاليات اليوم الثاني وتسجيل ملاحظاتهم عن الفرق، لاختيار المتأهلة لليوم الأخير للمهرجان وتكريمهم.

تالياً قدمت فرق (عفرين، تربسبيه، شركس، كرباوي، ديرك، عامودا، الطبقة، كوباني، الحسكة وتل حميس) دبكاتها الفلكلورية والتراثية.

ومن الجدير بالذكر أن مهرجان روناهي باور الخامس يختتم فعالياته يوم غد.

(س ر)

ANHA