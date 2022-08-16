اختتام فعاليات اليوم الثالث والأخير من مهرجان الشهيدة برجم في حلب

وكانت قد بدأت فعاليات مهرجان الشهيدة برجم الأول للمرأة على مستوى شمال وشرق سوريا في 13 آب الجاري بمشاركة 135 امرأة من مختلف مناطق شمال وشرق سوريا، واستمرت ثلاثة أيام على التوالي، في تقديم العروض الفنية من غناء ورقص فلكلوري وعرض لوحات وأعمال يدوية.

وأنهت اللجنة التحضيرية أمس الإثنين، فعاليات المهرجان في يومه الثالث والأخير، بالاستماع لتسجيلات صوتية للقائد أوجلان حول أهمية قفزة 15 آب، التي شكلت نقطة فارقة في تاريخ حركة حرية كردستان، للبدء بالكفاح المسلح وإيصال رسالة للعالم أجمع بأن الكرد بدأوا مسيرتهم من جديد ونهضوا من تحت الركام رافضين الإبادة التي تمارس بحقهم.

بعدها، ألقيت كلمتان بمناسبة الذكرى 38 لقفزة 15 آب، باسم كل من مؤتمر ستار ألقتها عضوة مكتب العلاقات بمؤتمر ستار فهيمة حمو، وباسم حزب الاتحاد الديمقراطي ألقتها عضوة المجلس العام في حزب الاتحاد الديمقراطي، عائشة حسو.

الكلمتان استهلتا باستذكار جميع شهداء الحرية وتجديد العهد بالسير على خطاهم نحو بناء وطن ديمقراطي حر مبني على أساس التشاركية والتعددية وفق أفكار الأمة الديمقراطية.

فهيمة قالت إن قفزة 15 آب شكلت نقلة نوعية بإطلاق الرصاصة الأولى من قبل الشهيد عكيد، لينتقل الكرد من واقع يعانون فيه من الصهر والاضطهاد إلى بداية تبنّي نهج المقاومة بروح الكفاح المسلح ليحيي الشعب الكردي من جديد.

كما نوّهت خلال حديثها، إلى أن مشعل الحرية الذي حمله الشهيد عكيد (معصوم قورقماز)، منحه لكافة الشعوب التواقة للحرية وأنار لهم الطريق للمشاركة في صفوف الثورة والانبعاث من جديد ضد الفاشيين.

أنهت فهيمة حمو حديثها بالتأكيد على مواصلة درب شهيدات الحرية أمثال بارين وجيان وروجدا وآرين.

أما عضوة المجلس العام في حزب الاتحاد الديمقراطي، عائشة حسو، فقالت إن الرصاصة الأولى التي أُطلقت استقرت في صدر جميع القوى المضطهِدة، وأيقظت الشعب الكردي من سباته ليتنبّه لخطر الإبادة الذي يحدق به.

وحيت عائشة حسو، القائد أوجلان، ووصفته بالمعلم الذي أفشل المؤامرات الهادفة إلى استكمال الإبادة بحق الشعب الكردي. كما أشادت خلال حديثها بمقاومة أبطال الكريلا في جبال كردستان المضحين في سبيل الحرية والعدالة.

وأنهت عائشة حسو كلمتها بالإشارة إلى أن العملاء والخونة الذين يريدون استهداف ثورة الشعوب الحرة سيكون مصيرهم الزوال.

وبعد الانتهاء من الكلمات، قدمت فرقة الشهيدة برجم للرقص الفلكلوري عدة عروض ممزوجة بثقافة أهالي عفرين على وقع الطبل والمزمار.

تلا ذلك تقديم الفنانة زينب إسحاق من المكون الشركسي، إلى جانب فرقة آكري وجياي هاوار عدة مقطوعات غنائية على الحاضرين في المهرجان ولاقت استحسانهم.

في نهاية المهرجان قدمت الفنانة منة الله الطعمة من مدينة الرقة، عدة أغانٍ فلكلورية من تراث مدينة الرقة ليتم عقد حلقات الدبكة من قبل الحضور على وقع تلك الأغاني.

(كروب/ي م)

ANHA