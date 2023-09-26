اختتام فعاليات اليوم الأول من فعالية الاعتصام في مدينة الحسكة

وانطلقت فعاليات اليوم الأول من خيمة الاعتصام التي نصبت في ساحة السريان بحي الناصرة في مدينة الحسكة، تنديداً بالعزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، تحت شعار "حرية القائد APO ضمان للسلام في الشرق الأوسط".

وعلقت في الخيمة صور القائد عبد الله أوجلان وشعار "حرية القائد APO ضمان للسلام في الشرق الأوسط"، وبمشاركة العشرات من مكونات المدينة.

وألقى عضو قوات الحماية الجوهرية محمد صليبي كلمة خلال الفعالية قال فيها: "منذ 25 عاماً فرضت العزلة على القائد عبد الله أوجلان بمؤامرة دولية كبيرة، شارك فيها الكثير من دول العالم".

وبين محمد صليبي في نهاية حديثه، أنه من الواجب "الوقوف خلف قيادتنا ومساندتها بهدف رفع العزلة عن القائد عبد الله أوجلان".

واختتمت فعاليات اليوم الأول من خيمة الاعتصام التي نصبت في الحسكة بترديد الشعارات التي تحيي القائد عبد الله أوجلان، وتندد بالعزلة المفروضة عليه.

وتستمر فعالية خيمة الاعتصام إلى مساء يوم غد الأربعاء.

(كروب/ك)