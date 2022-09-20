اختتام فعاليات اليوم الأول من الكونفراس الأول لحماية الشبيبة

وتحت شعار" ضد الخيانة والاحتلال هلمو لمعركة الحرية" بدأت صباح اليوم، فعاليات الكونفرانس الأول لحماية الشبيبة بمشاركة 350 مندوب/ة من مختلف مدن ونواحي وبلدات اقليم الجزيرة.

وبدأت الفعاليات بالوقوف دقيقة اجلالا لأرواح الشهداء وذلك في مركز آرام ديكران للثقافة والفن في بلدة رميلان بمقاطعة قامشلو، ومن ثم ألقى الإداري السابق في حركة الشبيبة الثورية السورية، هارون باران ، كلمة حول نضال الشبيبة ضمن ثورة شمال وشرق سوريا.

وتضمن برنامج اليوم الأول من الكونفرانس مشاركة فرق فنية وعروض مسرحية بالإضافة إلى تقديم فقرات رياضية.

وفي اليوم الثاني والأخير سيتضمن البرنامج نقاشات المشاركين حول أهمية الحماية الجوهرية، باعتبارها مهمة تقع على عاتق كل أفراد المجتمع بكافة الفئات العمرية، وهي ضمانة حماية أي مجتمع من أجل استمراره.

واختتم فعاليات اليوم الاول بعقد حلقات من الدبكة.

(ك-ع/سـ)

ANHA