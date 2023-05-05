اختتام فعاليات المهرجان الرياضي الرابع في منبج

وحضر المهرجان الذي أقيم في ملعب 4 نيسان وسط مدينة منبج. أعضاء وعضوات الاتحاد الرياضي واتحاد المرأة الشابة، وحركة الشبيبة الثورية وأهالي مدينة منبج، وضيوف من مدينة الطبقة.

وبدأ المهرجان بالوقوف دقيقة صمت اجلالاً لأرواح الشهداء، ومن ثم قدمت كافة الفرق والأندية الرياضية عرضاً رياضياً مهيباً.

وتخللت الفعالية عروضاً فنية ورياضية ، حيث قدم نادي السيدات في منبج عرضاً مسرحياً بعنوان "المرأة سيدة الرياضة"، كما قدمت الفرقة الشركسية عرضاً من الرقص الفلكلوري.

كما تخللتها أيضاً عرضاً لرياضة التايكواندو، بالإضافة إلى مباراة بكرة القدم بين فريق الاتحاد من مدينة منبج، وفريق الصحة من مدينة الطبقة.

وكرم الاتحاد الرياضي في مدينة منبج وريفها، برعاية لجنة الشباب والرياضة فريقي الاتحاد في منبج ونادي الصحة من الطبقة.

وانتهت فعاليات المهرجان الرياضي الرابع بفقرة غنائية من قبل الفنان مصطفى الأمير.

(ش س/ك)

ANHA