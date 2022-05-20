اختتام فعاليات المعرض السادس للفن التشكيلي بتكريم المشاركين فيه

افتتحت هيئة الثقافة في شمال وشرق سوريا، وبالتنسيق مع هيئة الثقافة في إقليم الجزيرة ، في 18 شهر أيار الجاري المعرض السنوي السادس للفن التشكيلي تزامناً مع يوم الشهداء، وذلك في مركز محمد شيخو للثقافة والفن في مدينة قامشلو.

وتضمن المعرض ١٣٩ لوحة و٦مجسمات لـ ١٣٩ فناناً وفنانة, حيث حضر حفل اختتام المعرض في يومه الثالث والأخير ممثلين عن الإدارة الذاتية وعدداً من أهالي المدينة ومحبي الفن.

وخلال فعاليات اليوم الأخير، قدمت نخبة من الفنانين " نسرين بوطان ودانيش بوطان وسيراج أحمد" عروضاً من الغناء.

هذا وكرمت هيئة الثقافة والفن الفنانين والفنانات المشاركات الـ139 ببطاقة شكر، قدمت من قبل الرئيسة المشتركة لهيئة الثقافة والفت في شمال وشرق سوريا روناهي حسن، والرئيس المشترك للهيئة في إقليم الجزيرة إلياس سيدو؟

وأختتم فعالية المعرض بتكريم 139 فنان وفنانة ومن بينهم 71 نساء, ببطاقة الشكر من قبل الرئيسة المشتركة لهيئة الثقافة في شمال وشرق سوريا, روناهي حسن, والرئيس المشترك لهيئة الثقافة في إقليم الجزيرة ألياس سيدو.

(ا ي/سـ)

ANHA