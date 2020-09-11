اختتام فعاليات الكونفرانس الأول للصحة الخاص بالمرأة

واستمرت أعمال الكونفرانس، الذي انطلق صباح اليوم في مركز آرام تيكران في بلدة رميلان بقراءة ومناقشة التقرير السنوي، وتضمنت النقاشات طرح جملة من المقترحات والتصويت على سلسلة من القرارات الهامة.

وبعد انتهاء المناقشات تم تشكيل مجلس صحي خاص بالنساء على مستوى شمال وشرق سوريا يضم 21 عضوة.

وانتهت أعمال الكونفرانس بجملة من القرارات الهامة حول القطاع الصحي الخاص بالمرأة، منها:

التدريب المهني والفكري وظيفة أساسية للواتي تعملن في مجال الرعاية الصحية.

تنظيم التدريب الفكري، انشاء لجان تعليمية في جميع المقاطعات لتحقيق النتائج.

وضع برامج للتدريب على المدى الطويل والقصير. من أجل تطوير العمل الصحي على الخط والمنظور الصحيح لتلبية الاحتياجات الصحية للمجتمع على أساس سليم، واخضاع الأعضاء على التدريب في مجال الرعاية الصحية.

تنظيم دورات تدريبية وندوات في المستشفيات.

تنظيم كوادر ضمن الهلال الأحمر الكردي والمراكز الصحية بهدف توفير الدعم النفسي في بعض المناطق.

تخصيص برامج صحية ونشرها على وسائل الاعلام.

تطوير وتنظيم أعمال الطب الطبيعي.

تحديد وتخصيص أماكن خاصة بالطب الطبيعي وفقاً الاحتياجات والإمكانيات.

التأكيد على البحوث لتطوير عملية الطب الطبيعي.

انشاء مشفى للنساء في إقليم الجزيرة. افتتاح جناح خاص بالولادة في ديرالزور في منطقتي كسرة وسوار. فتح جناح نسائي في جميع المشافي. فتح مراكز للكشف المبكر عن سرطان الثدي في جميع المقاطعات.

(ك)

ANHA