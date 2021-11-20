اختتام فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان أوصمان صبري للأدب

وتقيم كل من هيئة الثقافة في إقليم الجزيرة وديوان الأدب في شمال وشرق سوريا مهرجان أوصمان صبري للأدب بشكل سنوي، فيما تم تأجيل فعاليات المهرجان هذا العام لمرتين متتاليتين بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا ومجزرة حي الهليلية.

ونظمت فعاليات الدورة الخامسة للمهرجان مساء اليوم تحت شعار "الثورة روج الأدب" وذلك في صالة مركز محمد شيخو للثقافة والفن في مدينة قامشلو، حضرها العشرات من المهتمين والمثقفين

وتضمن المهرجان سلسلة فعاليات ونشاطات أدبية من بينها إعلان نتائج مسابقة حول "قصة الثورة". حيث شارك فيها 11 قاصاً بمجموعات قصصية تمحورت حول الثورة. وذلك من مختلف مناطق كردستان والعالم.

بدأت فعاليات المهرجان بالوقوف دقيقة صمت تلتها كلمات كل من عضو ديوان الأدب في شمال وشرق سوريا عبدالمجيد خلف ونائبة الرئاسة المشتركة لهيئة الثقافة في إقليم الجزيرة ماريا آحو، اللذين رحبا بالضيوف وتحدثا عن أهمية إقامة المهرجانات الثقافية والأدبية.

كما تضمنت فعاليات المهرجان حول الأدب، ألقاها المثقف بشير ملا. تطرق فيها إلى دور الأدب في التاريخ الإنساني، وخاصة في مراحل الثورة.

وتخلل المهرجان عرض سينفزيون عن حياة ونضال الأديب والسياسي الكردي أوصمان صبري، بالإضافة إلى قراءة قصائد شعرية وقصص قصيرة باللغتين الكردية والعربية. كما عرضت فرقة جيان المسرحية عرضاً مسرحياً بعنوان "الجمعية الثقافية".

وخلال المهرجان قدمت الفنانة الكردية مزكين طاهر وفرقة الأوركسترا الخاصة بالأطفال مجموعة من الأغاني.

وانتهت فعاليات المهرجان بالإعلان عن نتائج مسابقة القصة التي شارك فيها 11 قاصاً، حيث فاز عن القصة باللغة العربية بالمراتب الثلاثة الأولى على الترتيب كل من جوان سلو، ثناء حاجي وأفستا إبراهيم. فيما اقتصرت جائزة القصة باللغة العربية على المرتبة الأولى وفاز بها سلام حسين.

ANHA