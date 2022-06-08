اختتام فعاليات الدورة الأولى للعبة كرة الطاولة في إقليم الفرات بتكريم الفرق المشاركة

انطلقت فعاليات كرة الطاولة التي نظمتها هيئة الشباب والرياضة في إقليم الفرات يوم أمس الثلاثاء، في مقرها بمدينة كوباني، وذلك بمشاركة 10 فرق من الذكور والإناث.

تعد هذه الدورة هي الأولى التي يتم فيها إقامة نوع من الفعاليات الرياضية على هذا المستوى في إقليم الفرات، حيث لقيت الفعالية في دورتها الأولى مشاركة جيدة وتفاعلاً من الفرق المشاركة.

وفي الختام، تم تكريم الفرق المشاركة من قبل هيئة الشباب والرياضة في الإقليم، تكريماً لهم للاستمرار في بذل المزيد من الجهد والعطاء على المستوى الرياضي.

أكد الإداري في مكتب الألعاب الفردية التابع لهيئة الشباب والرياضة في إقليم الفرات، محمد نور الأفندي، أنهم نظموا هذه البطولة كون لعبة البينغ بونغ لعبة فردية، ولهذا يريدون لفت النظر إليها للاهتمام بها بشكل أكبر في الإقليم.

وقال محمد نور إن هدفهم الأساسي من البطولة هو الارتقاء بمستوى الرياضيين في المنطقة التي تفتقر للفعاليات الرياضية.

أما اللاعبة المشاركة في البطولة، رونيا شيخ عثمان، فعبّرت عن سعادتها للمشاركة في هذه البطولة، قائلة: "هذه الدورة الأولى التي تقام هنا في مدينة كوباني، واستفدت من المشاركة فيها كثيراً، وأتمنى أن تعاد العام القادم، وبمشاركة أوسع من الفرق، لنكوّن معاً فريقاً نمثل به إقليم الفرات في المسابقات التي تقام على مستوى شمال وشرق سوريا".

من جانبه، دعا اللاعب المشارك في البطولة بكري مصطفى، الأهالي إلى تعليم أبنائهم لعبة كرة الطاولة، لتصبح بمستوى أفضل لأنها لعبة جميلة، وليس هذا فقط، بل هي مفيدة. فالرياضة هي الحياة بالنسبة للإنسان، وتمنى الاهتمام بها بشكل أكبر.

(ن ك/د)

ANHA