اختتام فعاليات الأسبوع الأدبي في مدينة كوباني

وشهدت مدينة كوباني في الفترة الممتدة ما بين 29 نيسان و4 أيار، تنظيم ديوان الأدب في شمال وشرق سوريا الدورة الثانية من الأسبوع الأدبي- دورة ملايي جزيري، وذلك في كافيتيريا جامعة كوباني.

وحضر فعاليات الأسبوع الأدبي شخصيات من مناطق شمال وشرق سوريا، الجزيرة ومنبج وكوباني والرقة.

وناقش الأسبوع الأدبي على مدار الأيام الستة، هوية وفلسفة ملايي جزيري، والهوية الكردية في نتاجاته الأدبية، إلى جانب الرواية والحداثة وتطورها في السنوات الأخيرة، والنقد الأدبي من حيث المستوى والتأثير على الأدب ودوره في الارتقاء بالأدب.

إضافة إلى إلقاء قصائد وقراءة قصص باللغتين الكردية والعربية كجزء أساسي من فعاليات الأسبوع الأدبي.

وفي اليوم الأخير، ناقش الحضور دور النقد في الارتقاء بالأدب، وذلك خلال ندوة حوارية لكل من الشاعر حسين محمد علي، والشاعر صلاح مسلم والشاعر شادي اسماعيل والإدارية في ديوان الأدب ناريمان عفدكي، فيما أدار الندوة الفنان أحمد دالي.

وتناول المحاورون تطور الأدب عبر مراحل تاريخية وتأثره بقضايا الدين والسياسة، إلى جانب نشوء النقد ودوره في الارتقاء بالأدب.

كما قرأت الكاتبة زيلان حمو قصصاً باللغة الكردية وباللغة العربية الكاتب جمعة حيدر.

وفي الختام، توجه إداريون في ديوان الأدب بالشكر لكل من شارك في فعاليات الأسبوع الأدبي بدورته الحالية، متمنين أن يكون قد ساهم في إضافة الجديد للسلك الأدبي في المنطقة.

(ج م)

ANHA