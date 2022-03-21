اختتام فعاليات احتفالات نوروز 2022 في مناطق شمال وشرق سوريا

الحسكة

انتهت احتفالية نوروز الحسكة التي انطلقت في ساحة الاحتفال بالسد الشرقي في المدينة، عقب تقديم مجموعة عروض "غنائية ومسرحية وراقصة"، من قبل فرق مركز خابور للثقافة والفن، وهي "الفرقة الغنائية، فرقة تولهلدان، والدبكات، فرقة الشهيد عمار، والمسرح، فرقة الشهيد شيار"، وفرقة ستيرك التي شاركت كضيفة، إلى جانب عدد من الفنانين الكرد والعرب في المدينة.

الدرباسية

خلال احتفالية الدرباسية في قرية جول بستان قدمت الفرق المشاركة عروضاً فنية من قبل كل من "فرقة الشهيدة برجم، وفرقة الشهيدة زيلان كيكان، وبعض من الفنانين الكرد في الناحية، لتنتهي بعقد المحتفلين لحلقات الدبكة على وقع الأغاني الفلكلورية والشعبية.

تل تمر

بدأت الفرق الفنية المشاركة في احتفالية تل تمر التي أقيمت في قرية قصرك بتقديم عروضها الفنية بعد الانتهاء من الكلمات التي ألقيت خلال الاحتفالية، وهي "فرقة شورش وفرقة كيكان للغناء، وفرقة تل حميس للدبكات، وفرقة المرأة الشابة"، وعدد من الفنانين، هم "آلان أوسكان، ورشاد سري كانيه، وطارق حسين".

لتنتهي احتفالية نوروز 2022 في ناحية تل تمر كما في الدرباسية بعقد حلقات الدبكة الشعبية.

كوباني

أما في احتفالية كوباني وبعد إلقاء كلمات من قبل نائب الرئاسة المشتركة لمجلس مقاطعة كوباني، فرحان كوباني، وعضوة منسقية مؤتمر ستار في إقليم الفرات، مزكين خليل ونائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، حمدان العبد، قدمت فرقة "جياي كورمينج" العفرينية والفنان الشعبي ممدوح الشتاوي من مدينة الرقة فقرات غنائية.

كما ألقى الشاعران، حمي كوباني وفرهاد مردي مقتطفات شعرية تفاعل معها الحضور، لتقدم بعدها فرقة الشهيد "يكتا" عرضاً مسرحياً، تلتها عروض غنائية من قبل فرقة شبان وشابات مركز باقي خدو للثقافة والفن، والفنانة ديليا عيسى وفرقة زيلان من الدرباسية؛ عقد الحضور على أنغامها حلقات الدبكة، مع ترديد الشعارات التي تحيي روح نوروز.

لتختتم الاحتفالية بتقديم فرقة الشهيد سنان للرقص الشعبي الفلكلوري وصلات من الرقص.

الرقة

أما في احتفالية الرقة وبعد إلقاء الكلمات من قبل مجلس الرقة المدني ومجلس الرقة العسكري وحزب سوريا المستقبل ومجلس عوائل الشهداء، كرّمت اللجنة التحضيرية لعيد نوروز كل من المجلس المدني والعسكري وعوائل الشهداء وقوى الأمن الداخلي والمركز الثقافي بدروع تكريمية لجهودهم المبذولة في إحياء هذا العيد، لتختتم الاحتفالية بتقدم عدة عروض فنية وشعبية من قبل فرق تراث عفرين وفرقة تراث الرقة وفرقة الرقة للفنون الشعبية بالإضافة إلى تقديم عدة أغاني كردية وعربية من قبل فنانين من الرقة وكوباني, عقد الحضور على أنغامها حلقات الدبكة.

كركي لكي

اختتمت احتفالية نوروز في كركي لكي بتقديم الفرق الفنية المشاركة عروضها المسرحية والغنائية والرقص. وبدأت صباح اليوم احتفالية نوروز في قرية حليق التابعة لناحية كركي لكي بمشاركة الالاف من أهالي نواحي كركي لكي وجل اغا وتل كوجر. وبعد إيقاد شعلة نوروز والوقوف دقيقة الصمت، القيت عدة كلمات من قبل حركة المجتمع الديمقراطي، وجهاء عشائر العربية، مجلس عوائل الشهداء. ومن ثم تخلل نوروز تقديم الفرق التالية" فرقة النيا للأغاني، شهيد سرحد للأغاني- كوما سرهلدان للأغاني- حماد خضر للغناء - كوما عرب موزيك للأغاني – فرقة الرقص العربي - كوما شهيد جكدار للاغاني – فرقة شهيد هيفي للعرض المسرحي، فرقة شهباء للرقص - افين بلال للغناء" فقرات فنية وغنائية. وانتهت حفلة نوروز بعقد حلقات من الدبكة.

قامشلو

اختتمت احتفالية أهالي مدينة قامشلو التي انطلقت صباح اليوم تحت شعار" بإرادة الشعوب سنجعل من نوروز 2022 نوروز حرية القائد آبو".

وكان قد حضر الاحتفالية التي اقيمت في ساحة قرية هيمو شرق المدينة، عشرات الآلاف من مكونات مدينة قامشلو والقرى والبلدات التابعة لها، بالإضافة إلى اعضاء وعضوات المؤسسات المدنية، ممثلي من الإدارة الذاتية والاحزاب السياسية، فيما زينت ساحة الاحتفالية بصور القائد عبدالله أوجلان وشهيدات وشهداء الحرية، بالإضافة إلى رفع اعلام( حزب الاتحاد الديمقراطي، حركة المجتمع الديمقراطي، الإدارة الذاتية، مؤتمر ستار، قوات سوريا الديمقراطية، وقوى الأمن الداخلي".

واختتمت فعاليات الاحتفالية، بتقديم عدة فقرات غنائية فلكلورية وتراثية من قبل الفرق التالية (فرقة بوطان، نوبلدا، رابطة عفرين، فرقتي قدوربك وكرباوي، وفرقة الشهيدة ساكينة).

وعرض فقرات للدبكات الفلكلورية من قبل فرقة الشهيد ولات، وفرقة الدبكات السريانية، وعرض مسرحي لفرقة الشهيد أوسمان( بافي طيار).

تربه سبيه

كما اختتمت فعاليات عيد النوروز في تربه سبية ايضا، بتقديم عروض فنية ومسرحية وغنائية، وسط الهتافات التي طالبت بحرية القائد عبد الله أوجلان وتحيي مقاومة قوات سوريا الديمقراطية.

وانطلقت منذ ساعات الصباح، احتفالية نوروز، في محمية مزكفت التابعة لناحية تربه سبية، وبدأت الاحتفالية بإيقاد شعلة نوروز من قبل أمهات الشهداء ومشاركة كافة مكونات الناحية من كرد وعرب وسريان.

وشهدت الاحتفالية إلقاء العديد من الكلمات منها كلمة لقوات سوريا الديمقراطية ومؤسسة عوائل الشهداء في ناحية تربه سبيه وهيئة أعيان العشائر، ودعت مجمل الكلمات لجعل نوروز 2022 نوروز حرية كافة الشعوب.

وخلال الاحتفالية قدمت العديد من العروض الفنية والغنائية والمسرحية من قبل (فرقة الشهيد خبات الغنائية وفرقة الشهيد ساسو للعروض المسرحية وفرقة لالش للدبكة ، كما قدم الفنان رضوان كنعو وآفين عفرين فقرات غنائية ).

وانتهت الاحتفالية بتقديم الفنان دلو دوغان عرضا غنائيا.

عامودا

أما في عامودا فكانت قرية جاغر بازار جنوب الناحية عنوان الذكرى الخمسين للاحتفال بعيد نوروز في شمال وشرق سوريا وبعد أيقاد شعلة نوروز من قبل عوائل الشهداء .ردد الأهالي شعارات "لا حياة بدون القائد" و "والحرية للقائد أبو".

بعد ذلك، تم تأدية عروض فنية وغنائية من قبل المركز الثقافي في ناحية عامودا. بعد العروض الغنائية، قدمت فرقة بافي تيار وفريقه مسرحية هزلية عن الوطنية. ليعقد الأهالي بعدها حلقات الدبكة على أغاني (فرقة أكري، باران كلبهار، وفرقة سردم).

ديرك

و انتهت فعاليات نوروز 2022 في المدينة ، بتقديم العديد من الدبكات والعروض المسرحية على أنغام الموسيقا الكردية، التي قدمها فرق مركز دجلة للثقافة والفن في ديرك.

وشارك اليوم في فعاليات نوروز 2022 عشرات الآلاف من مدينة ديرك ومنطقتي برآف والكوجرات وذلك في سد بورزة للاحتفال بعيد نوروز 2022 . وبعد الوقوف دقيقة صمت، أوقدت أمهات الشهداء شعلة نوروز.

وبعد الانتهاء من الكلمات، قدمت العديد من الفرق عروض فنية وغنائية منها (فرقة الشهيد دجوار، فرقة جودي التابعة لمركز دجلة للثقافة والفن، وفرقة آفا مزن للمسرح، وفرقة زريي باركين لمنطقة الكوجرات، فرقة الفتريا النسائية للموسيقا، وفرقة جودي ) كما قدمت الفنانة نسرين بوطان التابعة مركز محمد شيخو للثقافة والفن فقرات غنائية.

وانتهت فعاليات نوروز 2022 بعقد حلقات الدبكة الفلكلورية على وقع الأغاني التي قدمها مركز دجلة للثقافة والفن

حلب

اختتمت فعاليات نوروز حلب والذي حمل شعار "بإرادة الشعوب سنجعل نوروز 2022 نوروز حرية القائد APO، بعد تقديم العديد من العروض الفنية وإلقاء الكلمات. وانطلقت منذُ صباح اليوم فعاليات الاحتفال بعيد نوروز في منطقة الشقيف بحي الشيخ مقصود في مدينة حلب، والتي شارك فيها كافة مكونات الحي بمختلف انتماءاتهم وقوميتهم إضافة إلى حضور حزب السوري القومي الاجتماعي ولجنة وجهاء العشائر ونائب رئيس الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية علي رحمون. وبعد الانتهاء من إلقاء الكلمات من قِبل كل من كل من الرئيسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي عائشة حسو، الرئيس المشترك لحركة المجتمع الديمقراطي غريب حسو، عضو لجنة وجهاء حلب علي حسن، عضوة في مؤتمر ستار في حلب فاطمة كوشان عرضت فرق تابعة لمركز الهلال الذهبي للثقافة والفن عروض فنية. والفرق التي قدمت عروض غنائية هي كل من "آكري، جيايا هاواري، يكيتيا هونرمندا، أشبال، وبوطان قادمة من كوباني والفنانيين "نيازي، سمية إضافة إلى قدوم جوان حسن من منطقة الشهباء. أما من أدوا الرقص الفلكلوري كانت فرقة كفناشوبي والشبيبة الثورية السورية، وفرقة من المكون العربي، كما تم تقديم عرض مسرحي. وانتهت الحفلة بعقد الحاضرين حلقات الدبكة.

(كروب/ ف)

ANHA