واستنكارًا للهجوم الأخير الذي شنّته دولة الاحتلال التركي على المنزل الذي مكث فيه القائد عبد الله أوجلان في قرية علبلور، نصب مؤتمر ستار في إقليم الفرات في الـ 18 من الشهر خيمة الحماية أمام المنزل.

وزُينت الخيمة بصور القائد عبد الله أوجلان وأعلام مؤتمر ستار، ولافتات كُتب عليها باللغتين الكردية والعربية "لا حياة بدون القائد وحرية القائد آبو حرية الإنسانية".

استمرت فعاليات الخيمة لمدة أربعة أيام على التوالي، تناوبت فيها يوميًا أربعة عضوات من مؤتمر ستار التزامًا بقرارات حظر التجوّل الجزئي المفروض على مناطق إقليم الفرات لمنع انتشار فيروس كورونا، لتختتم الفعاليات، اليوم الأربعاء.

وفي سياقٍ متصل، أكدت عضوة مؤتمر ستار في مقاطعة كوباني، سميرة أحمد، وهي إحدى المشاركات في الخيمة، أنّهن سيواصلن نضالهن في السير على فكر القائد أوجلان، وأشارت إلى أنّهن لن يسمحن لدولة الاحتلال التركي بالنيل من إرادتهن.

وكانت طائرة استطلاع تابعة لجيش الاحتلال التركي قد استهدفت في فجر يوم 16 من الشهر الجاري، المنزل الذي مكث فيه القائد عبد الله أوجلان في قرية علبلور غرب مدينة كوباني، والذي يُعرف باسم "منزل القائد".

(م ع/س و)

ANHA