اختتام  فعاليات معرض الزهور الثاني في الطبقة

بعد عروض فنية وثقافية دامت أربعة أيام ، اختتم معرض الزهور الثاني، الذي نظم من قبل مديرية البيئة وتحت إشراف الإدارة المدنية الديمقراطية في الطبقة، فعالياته اليوم.

فعاليات المعرض جرت في حديقة الكورنيش الشمالي بالحي الثاني من مدينة الطبقة، وشاركت فيه 6 مشاتل للزهور والنباتات.

وحضر الختام عدد غفير من الأهالي وممثلون وممثلات عن الإدارة المدنية والمجالس العسكرية والأحزاب السياسية والمكاتب ولجان المرأة.

وبدأ المعرض في يومه الأخير بتقديم عروض فنية وغنائية لكل من "الفنان رامان محمد وسردار محمد من الطبقة "

كما ضم المعرض الذي بدأ بأجواء احتفالية، 5 مشاتل خاصة ومشتل الطبقة المركزي وقسماً للتحف الفخارية والرسومات وعرضت فيه مسرحية عن فائدة الورود والأزهار قدمها مجموعة من الأطفال.

وفي الختام عقد المشاركون حلقات الدبكة الشعبية.

(كروب/سـ)