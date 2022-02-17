اختتام  الاجتماع السنوي لحركة الشبيبة الثورية السورية بوضع خطة عمل للعام الجاري

وعقدت اليوم حركة الشبيبة الثورية السورية بإقليم الجزيرة اجتماعها السنوي العام، تحت شعار "هلموا إلى معركة الحرية" بحضور 200 عضوة وعضو من الأعضاء الإداريين لمدن ونواحي إقليم الجزيرة، في صالة رشو بمدينة الحسكة شمال وشرق سوريا.

وترأس الاجتماع الذي بدأ بالوقوف دقيقة صمت، الإدارية في حركة الشبيبة الثورية السورية عن إقليم الجزيرة نوروز حج علي، والإدارية في الشبيبة الثورية السورية عن مقاطعة الحسكة بسمة محمد، والإداري في الشبيبة الثورية السورية عن مدينة الحسكة نشتمان حسكة.

ثم ألقت عضوة هيئة الرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD فوزة يوسف كلمة تطرقت فيها إلى الوضع السياسي للبلاد والمنطقة، والحرب الخاصة والممنهجة ضد الإدارة الذاتية ودور الشبيبة الثورية في تنظيم المجتمع.

ونوهت فوزة يوسف إلى "ضرورة التركيز على حركة الشبيبة، وأنه يجب أن تكون حركة الشبيبة مؤثرة في كل المجالات ويجب أن ينضم الجميع إليها حتى تصبح بالآلاف، لهذا يجب أن تنظم الشبيبة صفوفها لتكون كقوة رادعة، ولإفشال كل المخططات، وهذا ما يقع على عاتق الشعب عموماً، وعلى عاتق الشبيبة الثورية بشكل خاص".

وقالت: "هناك حرب خاصة يجب الحذر منها وتوعية الناس بالشكل الأمثل، حيث تعمل الحرب الخاصة على ضرب مكونات المنطقة ببعضها، وخلق فتنة بين المكونات، وهنا يجب التركيز على مفهوم حرب الشعب الثورية، ويجب تنظيم الشعب بشكل دقيق وفعال، فلولا تعاون الشعب مع قسد لما فشلت المؤامرة الأخيرة على المنطقة".

وأضافت: "كما يجب تدريب الشبيبة وخاصة المرأة، على استعمال السلاح، ويجب تعزيز وحدات حماية المجتمع الجوهرية وإعداد كل المجتمع شباباً وشابات وحتى كبار السن لمواكبة المرحلة الخطيرة القادمة، إذ لا بوادر للحل في المنطقة لهذا يجب تنظيم أنفسنا وتعزيز قواتنا "قسد "وأن نزيد عددها وجاهزيتها".

وتطرقت إلى استهداف سجن الصناعة ومحاولة تهريب الآلاف من مرتزقة داعش، أكدت فوزة يوسف بأنها كانت مؤامرة واسعة وكبيرة كان هدفها خلق فتنة بين المكونات الرئيسية في المنطقة، وكان مخطط المؤامرة أن يسيطروا على سجن غويران، وينظموا أنفسهم ويعلنوا عن طريق مكبرات الجوامع انتصارهم، ومن ثم تحرير عوائلهم في الهول للسيطرة على المنطقة بشكل كامل، لضرب مشروع الأمة الديمقراطية والإدارة الذاتية.

وأكدت على ضرورة التنظيم، قائلة "الطالب والراعي والعامل وكل شاب وشابة يجب أن نصل إليهم وننظمهم، كي لا يصل إليهم العدو، ويجب ألا نترك فراغاً لكي لا يستغله أي طرف آخر، يجب أن تكون هناك أهداف ثابتة لكي نستطيع الاستمرار، والشبيبة يجب أن تكون حاضرة في كل الميادين ويجب أن نكون أصحاب موقف ليس فقط سياسياً بل اجتماعياً وفي كل المجالات".

وعقب كلمة فوزة يوسف، شاهد الحضور عرضاً سنفزيونياً عن المؤامرة الدولية على القائد عبد الله أوجلان، وعمل الاستخبارات الدولية وتلاقي المصالح، في اعتقال القائد أوجلان.

وتلاه قراءة ومناقشة التقرير السنوي لحركة الشبيبة الثورية السورية بإقليم الجزيرة، عن العام المنصرم، لينتهي الاجتماع دون الخروج ببيان ختامي، عما خلص إليه الاجتماع.

وحول برنامج عمل حركة الشبيبة الثورية السورية لإقليم الجزيرة للعام المقبل، وما خلص إليه الاجتماع السنوي، أكدت الإدارية في الشبيبة الثورية بسمة محمد لوكالتنا، عقب انتهاء الاجتماع، أن الاجتماع السنوي خلص بضرورة التركيز على الوضع التنظيمي وضرورة تعريف المجتمع بهوية الشبيبة الثورية وحرب الشعب الثورية وتفعيل الحماية الذاتية للمجتمع.

(م ع/أم)

ANHA