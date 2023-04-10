اختتام بطولة شمال وشرق سوريا لكرة الطاولة في مدينة كوباني

وانطلقت بطولة الكرة الطائرة للرجال والسيدان، يوم الجمعة المنصرم، في صالة الشهيد مسعود الرياضية في مدينة كوباني، بمشاركة 6 فرق وهي: "دير الزور، وعفرين، والفرات، والرقة، ومنبج والطبقة". واستمرت 3 أيام.

وحصل على المركز الأول فئة الرجال، ومنتخب الطبقة على المركز الثاني، أما منتخب إقليم الفرات ومنظم البطولة فحصل على المركز الثالث؛ في حين حصل منتخب إقليم الفرات للسيدات على المركز الأول، ومنتخب الرقة على المركز الثاني، ومنتخب الطبقة على المركز الثالث؟

وتم تكريم الفرق الفائزة قبل هيئة الشباب والرياضة في شمال وشرق سويا بالميداليات والكؤوس.

وحول البطولة وتنظيمها، قال لاعب منتخب الطبقة محمود عبد الرحيم: "التنظيم كان جيداً، وهدفنا من المشاركة في هذه البطولة هو كسب خبرات جديدة من خلال الاحتكاك بفرق جديدة واللعب معها".

بدوره، قال الحكم المشرف على بطولة شمال وشرق سوريا بكرة الطاولة للرجال والسيدات في مدينة كوباني أحمد عباس، إنهم يخوضون اليوم تجربة جديدة، وبطولة كهذه مهمة جداً للاعبين والحكام، داعياً جميع الفرق للمشاركة في مثل هذه البطولات التي لها دور كبير في تطوير مهارات اللاعبين واللاعبات.

(ن ك/ف)

ANHA