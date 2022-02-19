اختتام بطولة كرة الطاولة في الطبقة بتكريم الفرق الفائزة

أنهت اليوم هيئة الشباب والرياضة لشمال وشرق سوريا بطولة كرة الطاولة التي أقيمت في منطقة الطبقة والتي دامت لثلاثة أيام متتالية.

وذلك بفوز منتخب الجزيرة للرجال بالمرتبة الأولى ومنتخب إقليم الطبقة بالمرتبة الثانية ومنتخب الرقة بالمرتبة الثالثة ومنتخب إقليم الفرات بالمرتبة الرابعة.

وفي بطولة السيدات حاز منتخب الجزيرة على المرتبة الأولى ومنتخب إقليم الفرات للسيدات على المرتبة الثانية.

وجاءت هذه البطولة في إطار فعاليات ونشاطات هيئة الشباب والرياضة لعام 2022 والتي شارك فيها 7 أقاليم مختلفة من المناطق المحررة .

(س ك/ك)

ANHA